I Mondiali degli hot dog, il numero impressionante che sorprende

La prima fase dei Mondiali 2026 si chiude con numeri che confermano il successo del nuovo format a 48 squadre. Secondo i dati diffusi dalla Fifa , le 72 partite della fase a gironi hanno richiamato complessivamente 4.644.549 spettatori nei 16 stadi distribuiti tra Stati Uniti, Canada e Messico, con una media di 64.508 presenze a incontro. Il dato più significativo riguarda il tasso di riempimento degli impianti: il 99,7% dei posti disponibili è stato occupato. Un risultato che supera anche il precedente record di affluenza della fase iniziale di un Mondiale, stabilito nel 1994 negli Stati Uniti con circa 3,5 milioni di spettatori. Il 25 giugno è stata inoltre registrata la giornata con il maggior numero di presenze nella storia della competizione, grazie a 426.834 tifosi presenti sugli spalti, mentre otto partite hanno superato quota 80 mila spettatori.

Tifosi da 210 Paesi e consumi da grandi eventi

La Coppa del Mondo ha attirato sostenitori provenienti da 210 Paesi e territori, a conferma della dimensione globale raggiunta dal torneo. I biglietti sono stati acquistati soprattutto da tifosi di Stati Uniti, Canada, Messico, Inghilterra, Germania, Colombia, Brasile, Argentina, Australia e Francia, mentre tra gli incontri più richiesti figurano Colombia-Portogallo, disputata a Miami, la finale del 19 luglio e Messico-Corea del Sud a Guadalajara. Oltre all'affluenza, la Fifa ha diffuso anche alcune curiosità legate ai consumi negli stadi. Durante la fase a gironi sono stati venduti circa 300 mila hot dog: messi uno accanto all'altro, coprirebbero una distanza di circa 45 chilometri, equivalente al tragitto tra il New York-New Jersey Stadium e l'aeroporto internazionale JFK. Vendute anche oltre 2,8 milioni di birre e più di un milione di bottiglie d'acqua. Le preferenze gastronomiche sono cambiate a seconda del Paese ospitante: hot dog negli Stati Uniti, birra e patatine in Canada, pizza e patatine in Messico.

Il nuovo format dei Mondiali convince

L'edizione 2026 dei Mondiali è la prima nella storia a coinvolgere 48 nazionali e tre Paesi organizzatori. Anche sotto il profilo sportivo sono stati stabiliti nuovi primati: ben 999 calciatori sono già scesi in campo sui 1.248 convocati complessivi, un dato reso possibile dall'allargamento del torneo. L'impatto economico è altrettanto significativo. Adidas ha comunicato che la maglia del Messico è stata il prodotto più venduto durante la fase a gironi e che le vendite legate al Mondiale hanno già superato 1,13 miliardi di dollari. Intanto la competizione è entrata nella fase a eliminazione diretta, con l'obiettivo di confermare fino alla finale del 19 luglio il grande entusiasmo registrato nelle prime settimane del torneo.