Ronaldo incorona Mbappé: "Ricorda me al top". E su Messi e Haaland...

Ronaldo: "Mbappé e Messi giocatori che trascendono le statistiche", poi le belle parole per Haaland

Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano francese L'Équipe, Ronaldo ha commentato le recenti prestazioni di Kylian Mbappé e Lionel Messi, suoi omologhi seppur con caratteristiche differenti: "Mbappé e Messi sono senza dubbio giocatori che trascendono le statistiche e meritano di essere i migliori marcatori di sempre dei Mondiali". E poi ha aggiunto: "Mbappè ricorda me stesso al meglio della forma, il suo stile di gioco mi ricorda me stesso nel pieno della mia carriera. È uno dei grandi del calcio moderno e un erede naturale delle leggende di questo sport. Haaland possiede la capacità realizzativa di Kane, la potenza di Rooney e la velocità di Ronaldo - ha sottolineato -. Francia, Spagna e Argentina giocano un calcio eccellente e sono molto competitive, mentre la Germania resta sempre pericolosa. Sono le maggiori rivali del Brasile per la conquista del titolo". Del resto, anche i record di Ronaldo sono fatti per essere infranti e superati: "I record sono destinati a essere infranti e il calcio va oltre i numeri. Entrambi meritano di essere i migliori. Il calcio è cambiato, il campo, il pallone, il ritmo. E anche il Brasile non è più il favorito indiscusso, ma resta una potenza del calcio".