Ronaldo incorona Mbappé: "Ricorda me al top". E su Messi e Haaland...
Ronaldo Luis Nazario da Lima, per tutti semplicemente Ronaldo "il Fenomeno", torna a parlare delle stelle che stanno illuminando il Mondiale americano. Da Kylian Mbappé a Lionel Messi, con Francia e Argentina pronte ad affidarsi ai rispettivi fuoriclasse in vista dei sedicesimi di finale del torneo. Il tutto, senza dimenticare una macchina da gol come Erling Braut Haaland, autentico trascinatore della sua Norvegia.
Ronaldo: "Mbappé e Messi giocatori che trascendono le statistiche", poi le belle parole per Haaland
Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano francese L'Équipe, Ronaldo ha commentato le recenti prestazioni di Kylian Mbappé e Lionel Messi, suoi omologhi seppur con caratteristiche differenti: "Mbappé e Messi sono senza dubbio giocatori che trascendono le statistiche e meritano di essere i migliori marcatori di sempre dei Mondiali". E poi ha aggiunto: "Mbappè ricorda me stesso al meglio della forma, il suo stile di gioco mi ricorda me stesso nel pieno della mia carriera. È uno dei grandi del calcio moderno e un erede naturale delle leggende di questo sport. Haaland possiede la capacità realizzativa di Kane, la potenza di Rooney e la velocità di Ronaldo - ha sottolineato -. Francia, Spagna e Argentina giocano un calcio eccellente e sono molto competitive, mentre la Germania resta sempre pericolosa. Sono le maggiori rivali del Brasile per la conquista del titolo". Del resto, anche i record di Ronaldo sono fatti per essere infranti e superati: "I record sono destinati a essere infranti e il calcio va oltre i numeri. Entrambi meritano di essere i migliori. Il calcio è cambiato, il campo, il pallone, il ritmo. E anche il Brasile non è più il favorito indiscusso, ma resta una potenza del calcio".