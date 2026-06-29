Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La profezia dello stregone ghanese per Argentina-Capo Verde sorprende tutti: "L'ho già visto..."

Lo sciamano aveva già 'maledetto' Harry Kane durante questi Mondiali. Ora tocca a Lionel Messi...
2 min
TagsMondiali 2026argentinaCapo Verde

Dopo aver attirato l'attenzione durante i Mondiali 2026 per aver lanciato una presunta "maledizione" contro Harry Kane prima della sfida tra Inghilterra e Ghana, terminata 0-0 con l'attaccante inglese a secco, Nana Kwaku Bonsam torna a far parlare di sé.

La profezia dello stregone ghanese per Argentina-Capo Verde

Il tifoso ghanese, considerato da molti nel suo Paese uno stregone, un mago o uno sciamano per i suoi rituali sugli spalti e le sue celebri profezie, si è sbilanciato anche in vista dei sedicesimi di finale tra Argentina e Capo Verde.

"L'ho già visto..."

"Capo Verde eliminerà l'Argentina. L'ho già visto", avrebbe dichiarato Bonsam, convinto che la selezione africana possa compiere una delle più grandi sorprese del torneo dopo aver raggiunto i sedicesimi di final. Le sue previsioni, però, sono ormai note tanto quanto la loro scarsa affidabilità. In Ghana, infatti, Nana Kwaku Bonsam è famoso per le profezie legate allo sport e alla politica che, secondo la fama che lo accompagna, finiscono spesso per rivelarsi... completamente sbagliate.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Mondiali 2026, il calendarioRonaldo incorona Mbappé

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS