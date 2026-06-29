La profezia dello stregone ghanese per Argentina-Capo Verde sorprende tutti: "L'ho già visto..."

La profezia dello stregone ghanese per Argentina-Capo Verde

Il tifoso ghanese, considerato da molti nel suo Paese uno stregone, un mago o uno sciamano per i suoi rituali sugli spalti e le sue celebri profezie, si è sbilanciato anche in vista dei sedicesimi di finale tra Argentina e Capo Verde.

"L'ho già visto..."

"Capo Verde eliminerà l'Argentina. L'ho già visto", avrebbe dichiarato Bonsam, convinto che la selezione africana possa compiere una delle più grandi sorprese del torneo dopo aver raggiunto i sedicesimi di final. Le sue previsioni, però, sono ormai note tanto quanto la loro scarsa affidabilità. In Ghana, infatti, Nana Kwaku Bonsam è famoso per le profezie legate allo sport e alla politica che, secondo la fama che lo accompagna, finiscono spesso per rivelarsi... completamente sbagliate.