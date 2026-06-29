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martedì 30 giugno 2026
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Clamoroso: Germania eliminata ai rigori, il Paraguay fa l'impresa e vola agli ottavi!

Decisivi gli errori dal dischetto di Havertz, Woltemade e Tah
Daniele Liberati
2 min
TagsMondiali 2026GermaniaParaguay

Il colpo è di quelli che fanno rumore. Il Paraguay compie la prima grande impresa dei Mondiali 2026 eliminando la Germania ai calci di rigore e qualificandosi per gli ottavi di finale, dove sfiderà la vincente di Francia-Svezia. Dopo le dolorose eliminazioni ai gironi nel 2018 e nel 2022, la nazionale tedesca - tetracampione come l'Italia - conferma tutte le sue difficoltà e fragilità al termine di una prestazione deludente, soprattutto nel primo tempo. Il gol di Havertz nella ripresa, in risposta al vantaggio di Enciso, aveva ridato un po' di fiducia ai tedeschi, ma la poca lucidità nei momenti decisivi e le troppe occasioni sprecate hanno permesso al Paraguay di arrivare fino ai rigori. Gill para su Havertz e Woltemade, Tah calcia alto e la Germania è condannata da Canale sul risultato finale di 5-4.

Enciso, Havertz e quel gol annullato a Tah

Nonostante la spinta tedesca, è il Paraguay che al 42' trova il vantaggio alla prima vera occasione. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Galarza che dalla destra fa partire un cross preciso per la testa di Enciso. Al 9' del secondo tempo il pari tedesco: Wirtz scaglia in area un pallone dalla sinistra per la spizzata di Havertz che vale l'1-1. Si va ai supplementari, dove dopo 12 minuti Tah trova il 2-1 per la Germania con un colpo di testa su angolo; l'on-field review, però, mostra un blocco di Anton su Gill portando Jayed ad annullare la rete. Forse un segno premonitore, prima dei disgraziati rigori.

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