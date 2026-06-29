Clamoroso: Germania eliminata ai rigori, il Paraguay fa l'impresa e vola agli ottavi!

Il colpo è di quelli che fanno rumore. Il Paraguay compie la prima grande impresa dei Mondiali 2026 eliminando la Germania ai calci di rigore e qualificandosi per gli ottavi di finale, dove sfiderà la vincente di Francia-Svezia. Dopo le dolorose eliminazioni ai gironi nel 2018 e nel 2022, la nazionale tedesca - tetracampione come l'Italia - conferma tutte le sue difficoltà e fragilità al termine di una prestazione deludente, soprattutto nel primo tempo. Il gol di Havertz nella ripresa, in risposta al vantaggio di Enciso, aveva ridato un po' di fiducia ai tedeschi, ma la poca lucidità nei momenti decisivi e le troppe occasioni sprecate hanno permesso al Paraguay di arrivare fino ai rigori. Gill para su Havertz e Woltemade, Tah calcia alto e la Germania è condannata da Canale sul risultato finale di 5-4.