Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Costa d'Avorio e Norvegia si sono qualificate alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale entrambe come seconde nei rispettivi raggruppamenti: per la nazionale a brillare è stato soprattutto Diomande, mentre per gli scandinavi, neanche a dirlo, Haaland, che nell'ultima partita contro la Francia non è sceso in campo. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO