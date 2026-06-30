Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Costa d'Avorio e Norvegia si sono qualificate alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale entrambe come seconde nei rispettivi raggruppamenti: per la nazionale a brillare è stato soprattutto Diomande, mentre per gli scandinavi, neanche a dirlo, Haaland, che nell'ultima partita contro la Francia non è sceso in campo. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Costa d'Avorio-Norvegia, l'orario
Costa d'Avorio-Norvegia è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle ore 19 italiane, all'AT&T Stadium di Arlington, negli Stati Uniti.
Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Costa d'Avorio-Norvegia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
COSTA D'AVORIO (4-1-4-1): Fofana; G. Doué, Kossounou, O. Diomande, Konan; Sangaré, Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande; Pépé. A disposizione: Lafont, M. Koné, Ndicka, Agbadou, Operi, Singo, Seri, Fofana, Touré, Adingra, Guiagon, Guessand, Bonny, Wahi, Diakité. Ct: Faé
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. A disposizione: Tangvik, Selvik, Østigård, Falchener, Langås, Bjørkan, Ryerson, Berg, Thorstvedt, Thorsby, Aasgaard, Schjeldrup, Hauge, Bobb, Strand Larsen. Ct: Solbakken
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -
Costa d'Avorio e Norvegia si sono qualificate alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale entrambe come seconde nei rispettivi raggruppamenti: per la nazionale a brillare è stato soprattutto Diomande, mentre per gli scandinavi, neanche a dirlo, Haaland, che nell'ultima partita contro la Francia non è sceso in campo. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Costa d'Avorio-Norvegia, l'orario
Costa d'Avorio-Norvegia è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle ore 19 italiane, all'AT&T Stadium di Arlington, negli Stati Uniti.