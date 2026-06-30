Dove vedere Francia-Svezia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Dove vedere Francia-Svezia in diretta tv

La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.