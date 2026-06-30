Dove vedere Francia-Svezia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
La Francia, tra le favorite per la vittoria finale, arriva alla fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo dopo aver fatto l'en plein nel proprio girone con tre vittorie su tre. Dall'altra parte la Svezia si è qualificata tra le migliori terze e farà di tutto per rendere la vita complicata a Mbappé e compagni - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Francia-Svezia, l'orario
Francia-Svezia è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle ore 23 italiane, al MetLife Stadium di New York, negli Stati Uniti.
Dove vedere Francia-Svezia in diretta tv
La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Francia-Svezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire il match in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
FRANCIA (4-4-1-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Dembélé, Tchouameni, Rabiot, Barcola; Olise; Mbappé. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, T. Hernandez, Konaté, L. Hernandez, M. Koné, Lacroix, Kanté, Zaïre-Emery, D. Doué, Cherki, Akliouche, Mateta. Ct: Deschamps
Indisponibili: Thuram
Squalificati: -
Diffidati: -
SVEZIA (3-4-3): Nordfeldt; Lagerbielke, Gudmundsson, Lindelof; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Stroud; Isak, Gyokeres, Elanga. A disposizione: Zetterstrom, V. Johansson, Sema, Ekdal, Svensson, Starfelt, Svanberg, Zeneli, Bergvall, Nilsson, Ali, Smith, H. Johansson, Nygren. Ct: Potter
Indisponibili: Hien
Squalificati: -
Diffidati: -
La Francia, tra le favorite per la vittoria finale, arriva alla fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo dopo aver fatto l'en plein nel proprio girone con tre vittorie su tre. Dall'altra parte la Svezia si è qualificata tra le migliori terze e farà di tutto per rendere la vita complicata a Mbappé e compagni - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Francia-Svezia, l'orario
Francia-Svezia è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle ore 23 italiane, al MetLife Stadium di New York, negli Stati Uniti.