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Dove vedere Messico-Ecuador, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per i sedicesimi della Coppa del Mondo: le probabili formazioni
TagsMondiali 2026MessicoEcuador

Il Messico vuole continuare a sorprendere in questa Coppa del Mondo: insieme a Francia e Argentina, infatti, è stata l'unica nazionale a fare punteggio pieno nel proprio girone. Dall'altra parte l'Ecuador è passata tra le migliori terze e vorrà sicuramente rovinare la festa ai tifosi di uno dei tre Paesi ospitanti. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Messico-Ecuador, l'orario

Messico-Ecuador è in programma mercoledì 1 luglio, alle ore 03:00 italiane, allo stadio Azteca di Città del Messico, in Messico.

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Dove vedere Messico-Ecuador in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Messico-Ecuador, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni

MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Mora; Alvarado, Quinones, Jimenez. A disposizione: Acevedo, Ochoa, Sanchez, Alvarez, M. Chavez, Romo, Pineda, Vargas, L. Chavez, Gutierrez, Veiga, Gonzalez, Huerta, Martinez. Ct: Aguirre

Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Caicedo, Vite, Yeboah, Angulo; Plata, Valencia. A disposizione: Ramirez, Valle, Torres, Estupinan, Preciado, Porozo, Medina, Alcivar, A. Valencia, Paez, Minda, Castillo, Franco, Rodriguez, J. Caicedo, Arevalo. Ct: Beccacece

Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -

 

 

 

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Il Messico vuole continuare a sorprendere in questa Coppa del Mondo: insieme a Francia e Argentina, infatti, è stata l'unica nazionale a fare punteggio pieno nel proprio girone. Dall'altra parte l'Ecuador è passata tra le migliori terze e vorrà sicuramente rovinare la festa ai tifosi di uno dei tre Paesi ospitanti. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Messico-Ecuador, l'orario

Messico-Ecuador è in programma mercoledì 1 luglio, alle ore 03:00 italiane, allo stadio Azteca di Città del Messico, in Messico.

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