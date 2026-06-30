Dove vedere Messico-Ecuador, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Il Messico vuole continuare a sorprendere in questa Coppa del Mondo: insieme a Francia e Argentina, infatti, è stata l'unica nazionale a fare punteggio pieno nel proprio girone. Dall'altra parte l'Ecuador è passata tra le migliori terze e vorrà sicuramente rovinare la festa ai tifosi di uno dei tre Paesi ospitanti. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO