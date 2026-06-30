Dove vedere Messico-Ecuador, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Il Messico vuole continuare a sorprendere in questa Coppa del Mondo: insieme a Francia e Argentina, infatti, è stata l'unica nazionale a fare punteggio pieno nel proprio girone. Dall'altra parte l'Ecuador è passata tra le migliori terze e vorrà sicuramente rovinare la festa ai tifosi di uno dei tre Paesi ospitanti. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Messico-Ecuador, l'orario
Messico-Ecuador è in programma mercoledì 1 luglio, alle ore 03:00 italiane, allo stadio Azteca di Città del Messico, in Messico.
Dove vedere Messico-Ecuador in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Messico-Ecuador, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Mora; Alvarado, Quinones, Jimenez. A disposizione: Acevedo, Ochoa, Sanchez, Alvarez, M. Chavez, Romo, Pineda, Vargas, L. Chavez, Gutierrez, Veiga, Gonzalez, Huerta, Martinez. Ct: Aguirre
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -
ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Caicedo, Vite, Yeboah, Angulo; Plata, Valencia. A disposizione: Ramirez, Valle, Torres, Estupinan, Preciado, Porozo, Medina, Alcivar, A. Valencia, Paez, Minda, Castillo, Franco, Rodriguez, J. Caicedo, Arevalo. Ct: Beccacece
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -
Il Messico vuole continuare a sorprendere in questa Coppa del Mondo: insieme a Francia e Argentina, infatti, è stata l'unica nazionale a fare punteggio pieno nel proprio girone. Dall'altra parte l'Ecuador è passata tra le migliori terze e vorrà sicuramente rovinare la festa ai tifosi di uno dei tre Paesi ospitanti. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Messico-Ecuador, l'orario
Messico-Ecuador è in programma mercoledì 1 luglio, alle ore 03:00 italiane, allo stadio Azteca di Città del Messico, in Messico.