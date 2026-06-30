Mbappé dominante, Svezia eliminata: la Francia dà spettacolo e vola agli ottavi

Gioco corale e assoli da restare a bocca aperta (la rovesciata di Olise finita sul palo, per citarne uno non certo a caso). La miglior Francia di questi Mondiali , anche più spettacolare di quella dei quattro gol alla Norvegia , annulla la Svezia e passa agli ottavi, dove troverà il sorprendente Paraguay , con un 3-0 che va stretto e non rende bene l'idea del livello della sua prestazione.

Diciotto gol per Mbappé: è a -1 da Messi

Con un Mbappé in versione grandeur, poi, tutto è più facile. Un gol annullato per un fuorigioco di centimetri, un palo che sembrava gol, una rete nel finale di primo tempo che affonda la Svezia (significativa la corsa ad abbracciare Deschamps, rientrato in panchina dopo la perdita della madre), più giocate sparse di tecnica sopraffina e la doppietta firmata nella ripresa. La stella del Real Madrid è dominante e con i suoi diciotto gol mondiali stacca Klose nella speciale classifica dei marcatori di tutte le edizioni, portandosi a -1 da Messi. In mezzo allo show di Kylian, anche il gol di Barcola e le meravigliose giocate di Olise a completare la festa francese. Con quattro vittorie su quattro, il segnale alle avversarie è fin troppo chiaro.