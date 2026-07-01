Il Messico non ha ancora preso un gol, vola agli ottavi e sogna: Ecuador eliminato

Il Messico continua a sorprendere. Con l'ennesimo clean sheet stende l'Ecuador 2-0 e si qualifica agli ottavi di finale. La formazione sudamericana, che ha giocato in casa all'Atzeca in un'atmosfera da brividi non ha ancora preso un gol in questi Mondiali e ora sfiderà una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. I messicani chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Quinones al 22' e Jimenez al 31' . La formazione sudamericana resta in dieci uomini nel recupero a causa dell'espulsione di Hincapie , allontanato dal campo dall'arbitro per aver parlato coprendosi la bocca con una mano.

Partita ritardata per il maltempo

A causa di una tempesta elettrica, l'inizio della partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali tra Messico ed Ecuador ha subito un ritardo di 30 minuti rispetto all'orario delle 19 locali. Il maltempo nei pressi dello stadio di Città del Messico ha costretto i tifosi a ripararsi all'interno della struttura, impedendo alle due squadre di effettuare il riscaldamento e obbligando i reporter ad abbandonare il perimetro del campo in attesa di nuove disposizioni. Il protocollo di sicurezza prevede che la sospensione di 30 minuti si rinnovi automaticamente qualora si registrino scariche elettriche entro un raggio di 16 chilometri dall'impianto sportivo.

L'Ecuador protesta: i tifosi del Messico fuori dall'hotel

La Federazione calcistica dell'Ecuador ha inviato una protesta formale agli organizzatori dei Mondiali 2026 a causa dei rumori causati dai tifosi messicani. Lunedì notte, decine di sostenitori si sono radunati fuori dall'albergo della squadra sudamericana a Santa Fe, utilizzando clacson, megafoni e grida per disturbare il riposo dei giocatori in vista del decisivo incontro per il passaggio agli ottavi di finale. In un comunicato, l'ente ha sottolineato che "questo modo di procedere è molto distante dai principi di gioco leale, equità e unità che un mondiale di calcio dovrebbe rappresentare". La nota richiede l'intervento delle autorità per salvaguardare l'incolumità del gruppo e avverte che "l'Ecuador risponderà sempre in campo a queste azioni antisportive".