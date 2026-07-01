Dove vedere Inghilterra-Congo, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

È tempo di sedicesimi di finale anche per Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo , protagoniste della sfida in programma oggi all'Atlanta Stadium. La squadra di Tuchel , guidata da Harry Kane e Jude Bellingham , continua ad essere tra le candidate per la vittoria finale del Mondiale , ma sulla sua strada troverà una nazionale che non ha nulla da perdere dopo una buona fase a gironi . In palio, c'è il pass per gli ottavi del torneo contro i padroni di casa del Messico , ieri vittoriosi contro l'Ecuador .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Inghilterra-Congo, l'orario

La sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo andrà in scena oggi, primo luglio 2026, alle ore 18 (italiane) nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Tutta la pressione è sulle spalle della nazionale dei Tre Leoni, che nella fase a gironi ha dimostrato di avere un grande potenziale offensivo, nonostante i problemi in zona gol riscontrati con il Ghana. Per la selezione africana, invece, si tratta già di un traguardo storico.

Dove vedere Inghilterra-Congo in diretta tv

La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inghilterra-Congo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire il match in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.