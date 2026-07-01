Dove vedere Belgio-Senegal, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Belgio-Senagal , a voi. Si va in campo per i sedicesimi di finale di Mondiali 2026 . Chi passa affronta agli ottavi la vincente di Stati Uniti-Bosnia . Gli uomini di Garcia hanno chiuso al primo posto nel gruppo G nella fase a gironi mentre il Senegal di è Thiaw arrivato alle spalle di Francia e Norvegia nel gruppo I qualificandosi tra le otto migliori terze.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Belgio-Senegal, l'orario

Belgio-Senegal è in programma negli Stati Uniti, al Seattle Stadium di Seattle, alle 22 (ora italiana). Il Seattle Stadium (capienza: 66.925 posti) è stato scelto per ospitare quattro partite della fase a gironi, un incontro dei sedicesimi di finale e un incontro degli ottavi di finale.

Dove vedere Belgio-Senegal in diretta tv

Belgio-Senegal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Belgio-Senegal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Belgio-Senegal anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.