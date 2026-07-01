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Dove vedere Belgio-Senegal, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Seattle Stadium, valida per i sedicesimi di finale: le probabili scelte di Garcia e Thiaw
TagsBelgioSenegalMondiali 2026

Belgio-Senagal, a voi. Si va in campo per i sedicesimi di finale di Mondiali 2026. Chi passa affronta agli ottavi la vincente di Stati Uniti-Bosnia. Gli uomini di Garcia hanno chiuso al primo posto nel gruppo G nella fase a gironi mentre il Senegal di è Thiaw arrivato alle spalle di Francia e Norvegia nel gruppo I qualificandosi tra le otto migliori terze.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Belgio-Senegal, l'orario

Belgio-Senegal è in programma negli Stati Uniti, al Seattle Stadium di Seattle, alle 22 (ora italiana). Il Seattle Stadium (capienza: 66.925 posti) è stato scelto per ospitare quattro partite della fase a gironi, un incontro dei sedicesimi di finale e un incontro degli ottavi di finale.

Dove vedere Belgio-Senegal in diretta tv

Belgio-Senegal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Belgio-Senegal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Belgio-Senegal anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Garcia e Thiaw

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Debast, Ngoy; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. A disposizione: Penders, Lammens, Meunier, De Winter, Theate, Castagne, Seys, Onana, Witsel, Saelemaekers, Moreira, Vanaken, Lukebakio, De Ketelaere, Fernandez-Pardo. Ct: Garcia.

Indisponibili: Debast.

Squalificati: -.

Diffidati: -. 

SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, P. Gueye; A disposizione: Y. Diouf, M. Sarr, Seck, A. Mendy, Ndiaye, P. M. Sarr, Diarra, Ciss, Diao, I. Ndiaye, C. Ndiaye, Dieng, Mbaye. Ct.: Thiaw.

Indisponibili: E. Mendy.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

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Belgio-Senagal, a voi. Si va in campo per i sedicesimi di finale di Mondiali 2026. Chi passa affronta agli ottavi la vincente di Stati Uniti-Bosnia. Gli uomini di Garcia hanno chiuso al primo posto nel gruppo G nella fase a gironi mentre il Senegal di è Thiaw arrivato alle spalle di Francia e Norvegia nel gruppo I qualificandosi tra le otto migliori terze.

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Belgio-Senegal, l'orario

Belgio-Senegal è in programma negli Stati Uniti, al Seattle Stadium di Seattle, alle 22 (ora italiana). Il Seattle Stadium (capienza: 66.925 posti) è stato scelto per ospitare quattro partite della fase a gironi, un incontro dei sedicesimi di finale e un incontro degli ottavi di finale.

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