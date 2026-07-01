Dove vedere Usa-Bosnia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Tornano in campo gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino , tra le note liete della fase a gironi dei Mondiali 2026 , nonostante l'ultima sconfitta (indolore) incassata contro la Turchia di Vincenzo Montella. Ai sedicesimi di finale c'è la Bosnia-Erzegovina di Barbarez , guidata dall'esperienza e dalle qualità dell'eterno Edin Dzeko , al suo ultimo ballo in nazionale. Gli Usa hanno chiuso in vetta al gruppo D, senza particolari problemi, mentre la selezione bosniaca si è guadagnata un posto tra le migliori terze, arrivando alle spalle di Canada e Svizzera in quello che sarebbe potuto essere il girone dell'Italia di Gattuso.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Usa-Bosnia, l'orario

Il confronto tra gli Stati Uniti e la Bosnia-Erzegovina andrà in scena nella notte italiana tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio alle ore 02:00, dinanzi al pubblico del San Francisco Bay Area Stadium. Dopo Canada e Messico, che hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale, manca all'appello il terzo dei tre Paesi ospitanti. Probabilmente il più atteso, considerando quanto fatto vedere nella fase a gironi.

Dove vedere Usa-Bosnia in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Usa-Bosnia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.