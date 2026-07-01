Messico, dalla festa alla tragedia: due morti nella folla dopo la vittoria contro l'Ecuador

Secondo quanto riferito dal governo locale, a Città del Messico almeno due persone sono morte durante i festeggiamenti per la qualificazione del Messico agli ottavi di finale dei Mondiali , ottenuta grazie alla vittoria per 2-0 contro l'Ecuador . Le vittime accertate sono una ragazza di 19 anni e un uomo di 44 anni, deceduti per asfissia, stando a quanto comunicato dall’assessore alla Sanità della città. Dovrebbero appartenere alla stessa famiglia. Le autorità non hanno ancora confermato la morte di una terza persona, riportata dai media locali. Dopo aver ricevuto il primo soccorso, in strada, e la rianimazione cardiopolmonare le persone rimaste uccise erano state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche.

Calca fatale al Paseo de la Reforma: le prime ricostruzioni

La tragedia è maturata nel contesto di migliaia di tifosi che si sono radunati sul Paseo de la Reforma per celebrare la vittoria della nazionale. Mentre dai maxischermi presenti al monumento El Ángel, veniva trasmessa a tutto volume della musica, migliaia di persone che sventolavano bandiere e intonavano cori di festa hanno rapidamente saturato l'area. Secondo le prime ricostruzioni dei quotidiani locali, intorno alle 23:40 si sono sentiti rumori di razzi e fuochi d’artificio, che avrebbero innescato momenti di confusione tra i presenti. Il potenziale preludio al panico.

Perché, a quel punto, migliaia di persone avrebbero cominciato a correre causando un calca con diverse persone una sopra l’altra, mentre la folla continuava a spostarsi nella zona. Le condizioni del luogo avrebbero ulteriormente complicato l’emergenza, visto che il marciapiede era bagnato e coperto da grandi quantità di rifiuti, sacchi e lattine di birra. Un ostacolo per la circolazione tra i presenti del personale di emergenza. Immediatamente sul posto sono arrivati i primi medici e paramedici, che hanno prestato i primi soccorsi ad almeno cinque persone che erano a terra sul marciapiede. Le autorità hanno avviato un’indagine.