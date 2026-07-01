Ecuador, il ct Beccacece si dimette dopo l'eliminazione ai Mondiali: "Avrei voluto continuare il nostro percorso"

Sebastian Beccacece non è più il commissario tecnico dell' Ecuador . In seguito all'eliminazione della nazionale sudamericana ai sedicesimi di finale dei Mondiali maturata dopo la sconfitta per 2-0 con il Messico , l'allenatore ha rassegnato le proprie dimissioni. "Una giornata e una serata tristi e dolorose per l'intera nazione ecuadoriana". Queste le dichiarazioni di Beccacece subito dopo l'eliminazione.

Beccacece lascia la panchina dell'Ecuador: "Avrei voluto continuare il nostro percorso"

Dopo la sconfitta con il Messico Beccacece ha esplicitato il proprio rammarico: "Questo gruppo di giocatori aveva suscitato grande entusiasmo e aspettative elevate". Il quarantacinquenne ha quindi parlato della scelta di lasciare la panchina: "Non andremo avanti, è una cosa che avrei voluto fare, dato che qui mi sono trovato bene e credo sinceramente che abbiamo creato un gruppo caratterizzato da uno straordinario spirito collettivo. Avrei voluto restare e continuare il nostro percorso".

Un altro commissario tecnico lascia dopo l'eliminazione ai Mondiali

L'eliminazione ai Mondiali spesso comporta l'addio in panchina da parte di un commissario tecnico. Prima di Beccacece, infatti, già Hong, ct della Corea del Sud, aveva rassegnato le proprie dimissioni, così come Koeman, che ha salutato l'Olanda, ma anche Steve Clarke ha lasciato il proprio ruolo alla Scozia e Koubek ha lasciato la panchina della Repubblica Ceca.