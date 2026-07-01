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Quella profezia di Maradona che smonta l'hydration break di Infantino© APS

Quella profezia di Maradona che smonta l'hydration break di Infantino

"Il mondiale negli Usa? Faranno 4 tempi per infilarci la pubblicità": così, otto anni fa, Diego predisse ciò che sarebbe accaduto con la scusa di tutelare la salute dei giocatori. Un business di 1 miliardo di euro. E la Fifa ha venduto agli sponsor anche le ascelle dei guardalinee
Xavier Jacobelli
1 min
"Il mondiale negli Usa? Faranno 4 tempi per infilarci la pubblicità". Dite se, otto anni fa, Maradona non sia stato un buon profeta a proposito del fatidico hydration break escogitato dalla Fifa con la scusa di tutelare la saliute dei giocatori. Tre minuti di pausa per ogni frazione di gioco, da recuperare in coda alla stessa, così le partite da due tempi si dividono in quattro quarti e chi ci guadagna? La pubblicità. Diego lo disse forte e chiaro

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