Quella profezia di Maradona che smonta l'hydration break di Infantino

"Il mondiale negli Usa? Faranno 4 tempi per infilarci la pubblicità": così, otto anni fa, Diego predisse ciò che sarebbe accaduto con la scusa di tutelare la salute dei giocatori. Un business di 1 miliardo di euro. E la Fifa ha venduto agli sponsor anche le ascelle dei guardalinee