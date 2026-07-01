Inghilterra-RD Congo diretta Mondiali 2026: segui il sedicesimo di finale live

I pronostici sono tutti dalla parte dell'Inghilterra, ma Kane e compagni dovranno stare attenti perché la Repubblica Democratica del Congo, dopo un buon girone, non ha nulla da perdere e giocherà senza pressione. Tuchel si affida ancora a Madueke e Bellingham dietro al bomber del Bayern Monaco. La vincente di questo sedicesimo di finale, se la vedrà contro il Messico agli ottavi. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.