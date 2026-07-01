Inghilterra-RD Congo diretta Mondiali 2026: segui il sedicesimo di finale live

I pronostici sono tutti dalla parte dell'Inghilterra, ma Kane e compagni dovranno stare attenti perché la Repubblica Democratica del Congo, dopo un buon girone, non ha nulla da perdere e giocherà senza pressione. Tuchel si affida ancora a Madueke e Bellingham dietro al bomber del Bayern Monaco. La vincente di questo sedicesimo di finale, se la vedrà contro il Messico agli ottavi. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.
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Le formazioni ufficiali
INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson, Bellingham; Rashford, Madueke, Kane.
RD CONGO (4-4-2): Mpasi-Nzau; Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Wan-Bissaka, Moutoussamy, Mukau, Mbuku, Sadiki; Cipenga, Wissa.
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Dove vedere il match
Inghilterra-RD Congo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atlanta