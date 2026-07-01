Belgio da impazzire, rimonta incredibile con Tielemans e Lukaku! Senegal eliminato ai supplementari, Garcia agli ottavi

A Seattle è successo di tutto: 2-2 nei tempi regolamentari, poi il Belgio vince con un rigore segnato al 125' e accede agli ottavi. Il Senegal esce dal Mondiale dopo essere stato sul 2-0 fino a pochi minuti dalla fine della partita. Per 86 minuti c'è stata solo una squadra in campo. La nazionale di Rudi Garcia non è mai riuscita a mettere in seria difficoltà gli africani, se non con qualche tiro dalla distanza pericoloso: ritmo troppo basso e il pallino del gioco concesso interamente ai senegalesi, che ne approfittano. Un gol per tempo per la squadra di Pape Thiaw: Diarra la mette dentro nella prima frazione di gioco, in apertura della ripresa Sarr segna la rete del raddoppio che chiude la partita. Il Senegal è rimasto sempre in controllo della partita, fino a quando Lukaku nel finale riapre la partita con una zampata in area. Passano tre minuti e un'uscita letta male da Diaw favorisce il pareggio incredibile di Tielemans che porta la sfida ai supplementari. La partita si risolve al 125' quando ancora Tielemans viene atterrato in area da Camara: rigore per il Belgio, dal dischetto va lo stesso capitano del Belgio che porta i suoi al prossimo turno e firma la doppietta personale. Belgio che agli ottavi affronterà la vincente tra Stati Uniti e Bosnia .

Diarra non sbaglia, troppo poco Belgio

Parte subito forte il Senegal che dopo 13 minuti va a un passo dal vantaggio: cross di Diarra, Courtois non riesce a bloccare il pallone che finisce sui piedi di Sarr, a porta libera il giocatore del Crystal Palace colpisce il palo. Gli africani hanno il pallino del gioco in mano, mettono in seria difficoltà il Belgio e al 25' capitalizzano la superiorità vista in campo. Ancora un altro cross, stavolta di Mané sempre per Sarr che colpisce un altro palo con un colpo di testa all'indietro, il pallone sulla ribattuta finisce sui piedi di Diarra che a porta vuota non sbaglia e porta avanti il Senegal. Dopo il cooling break, il Belgio prova a reagire, la manovra è troppo lenta ma nel finale di primo tempo arrivano i primi squilli. De Bruyne appoggia per Doku che calcia, devia Jakobs quasi beffando Diaw che riesce a respingere. Nel recupero della prima frazione, De Cuyper si mette in proprio e con il destro a giro obbliga Diaw a un'altra grande parata per evitare il pareggio.

Incredibile a Seattle: il Belgio pareggia in tre minuti

Il secondo tempo inizia come il primo, con il Senegal che domina. Prima Mané mette il pallone a rimorchio per Diarra tutto solo che però calcia malissimo. A firmare il raddoppio ci pensa Sarr, che rimedia all'errore in apertura: lancio lungo dalla difesa, l'attaccante si muove bene sulla linea del fuorigioco, stoppa di petto e calcia fortissimo. Pallone alle spalle di Courtois e Senegal che passa sul 2-0. Dopo il raddoppio, la mossa a sorpresa di Rudi Garcia che toglie due pilastri della squadra come Doku e De Bruyne. Il Belgio prova a reagire con la forza della disperazione, ma la tensione è alle stelle, tanto che nasce un battibecco duro tra Tielemans e Trossard dopo una giocata sbagliata del giocatore dell'Arsenal. Dopo il secondo cooling break, Lukebakio si mette in proprio e crea la più grande occasione della partita del Belgio con un mancino a giro che sfiora il palo. Nel finale succede di tutto: il Belgio, demoralizzato e con zero ritmo, riapre la partita all'86' con una zampata di Lukaku che, al primo vero pallone che gli è arrivato, la mette dentro. Passano tre minuti, cross lungo in mezzo per la mischia, Diaw esce male con i pugni, Tielemans lo anticipa e di testa la mette dentro. Estasi per i giocatori in campo e i tifosi belgi sugli spalti. Nel recupero ci credono entrambe, ma nessuno riesce a capitalizzare. Si va ai supplementari.

Il Belgio la ribalta ai supplementari: Tielemans la decide al 125'

Ai supplementari si ribalta l'inerzia della partita: il Senegal ha accusato il colpo della rimonta e lascia il pallino del gioco al Belgio che sfrutta la qualità superiore. Riesce a trovare spazi e si rende pericoloso con il pallone di Castagne dalla sinistra, Tielemans tocca e Lukaku sul primo palo sfiora, blocca Diaw. Nel finale del primo temp supplementare, Raskin dalla trequarti mette un traversone tezo verso l'area, Trossard in spaccata non ci arriva per pochissimo. Al 109' il Senegal ha l'occasione per passare di nuovo avanti: Ndiaye si libera sulla destra, mette il pallone a rimorchio per Mbaye che tutto solo apre troppo il piattone e la mette fuori. Il finale del secondo tempo supplementare è incandescente: cross in mezzo di Moreira, Camara entra in area su Tielemans, il pallone sbuca sui piedi di Lukebakio che tutto solo colpisce la traversa. Dopo l'azione però, l'arbitro viene richiamato dal Var al monitor per rivedere il contatto in area e, dopo un lungo check, decide di assegnare il calcio di rigore per il Belgio. Sul dischetto si presenta Tielemans che calcia un rigore perfetto all'incrocio e spiazza Diaw.