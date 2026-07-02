Dove vedere Spagna-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Spagna-Austria, l'orario

La sfida tra Spagna ed Austria andrà in scena oggi, giovedì 2 luglio, alle ore 21 (italiane) al "Los Angeles Stadium", teatro del match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale del Mondiale, dove la vincente affronterà una tra Portogallo e Croazia lunedì 6 luglio alle 21.

Dove vedere Spagna-Austria in diretta tv

Spagna-Austria sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Spagna-Austria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Spagna-Austria anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.