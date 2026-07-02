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Dove vedere Spagna-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per i sedicesimi di finale del torneo: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026SpagnaAustria

La Spagna di Luis De La Fuente, campione d'Europa in carica, sfida l'Austria di Ralf Rangnick in occasione dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo aver dominato il gruppo H, nonostante il pari all'esordio con Capo Verde, le Furie Rosse si presentano a questo appuntamento con la consapevolezza di non poter sbagliare. Di fronte, una nazionale solida ed organizzata, capace di chiudere al secondo posto nel girone dell'Argentina di Leo Messi.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Spagna-Austria, l'orario

La sfida tra Spagna ed Austria andrà in scena oggi, giovedì 2 luglio, alle ore 21 (italiane) al "Los Angeles Stadium", teatro del match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale del Mondiale, dove la vincente affronterà una tra Portogallo e Croazia lunedì 6 luglio alle 21.

Dove vedere Spagna-Austria in diretta tv

Spagna-Austria sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Spagna-Austria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Spagna-Austria anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili scete di De La Fuente e Rangnick

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; L. Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Marcos Llorente, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino, Gavi, Yeremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: De La Fuente.

Indisponibili: Nico Williams, Yeremy Pino.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic. A disposizione: Wiegele, Pentz, Svoboda, Friedl, Affengruber, Danso, Grillitsch, Ljubicic, Chukwuemeka, Wimmer, Prass, Wanner, Schoepf, Gregoritsch, Kalajdzic. Ct: Rangnick.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

 

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La Spagna di Luis De La Fuente, campione d'Europa in carica, sfida l'Austria di Ralf Rangnick in occasione dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo aver dominato il gruppo H, nonostante il pari all'esordio con Capo Verde, le Furie Rosse si presentano a questo appuntamento con la consapevolezza di non poter sbagliare. Di fronte, una nazionale solida ed organizzata, capace di chiudere al secondo posto nel girone dell'Argentina di Leo Messi.

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La sfida tra Spagna ed Austria andrà in scena oggi, giovedì 2 luglio, alle ore 21 (italiane) al "Los Angeles Stadium", teatro del match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale del Mondiale, dove la vincente affronterà una tra Portogallo e Croazia lunedì 6 luglio alle 21.

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Spagna-Austria sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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