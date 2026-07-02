Mondiali, boom di insulti razzisti sui social: il preoccupante dato evidenziato dalla Fifa

Un fenomeno in aumento, che si abbatte tristemente anche sui Mondiali . Gli insulti razzisti rivolti ai giocatori olandesi dopo l'eliminazione con il Marocco ai calci di rigore (con Kluivert finito nel mirino dopo l'errore dal dischetto), è solo l'ultimo caso segnalato nella Coppa del Mondo. Più di mille account social sono stati segnalati dalla Fifa dopo segnalazioni di post a sfondo razzista. Un fenomeno in preoccupante crescita evidenziato dagli ultimi dati del Social Media Protection Service (SMPS) della Fifa, relativi alla fase a gironi della Coppa del Mondo.

I dati in aumento

I dati sono preoccupanti: sono stati analizzati oltre 6 milioni di post e commenti, dei quali circa 225.000 erano stati evidenziati come potenzialmente offensivi. Circa 1.000 account sono stati segnalati per ulteriori accertamenti, mentre 181.000 commenti d'odio sono stati nascosti grazie al sistema di moderazione.

Insulti razzisto: il confronto

Gli abusi a sfondo razziale rappresentano l'11% di tutti i messaggi offensivi individuati, risultando la forma più diffusa di discriminazione online. Si tratta di un incremento del 3% rispetto alla stessa fase della Coppa del Mondo di Qatar 2022 e riguarda anche i contenuti più gravi e offensivi. Il numero di contenuti offensivi rilevati è circa tredici volte superiore rispetto al 2022, quando ne erano stati individuati 6.700. La Fifa precisa tuttavia che il confronto riguarda un Mondiale a 48 squadre, contro le 32 dell'edizione precedente.