Dove vedere Portogallo-Croazia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
È il giorno di Portogallo-Croazia. Per uno tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric sarà l'ultimo ballo con la maglia della propria nazionale. Tante le stelle in campo a Toronto, con la selezione di Roberto Martinez che deve ancora mettere in mostra tutto il suo potenziale, considerando la presenza di calciatori importanti come Bruno Fernandes e il tandem del Psg (campione d'Europa) Vitinha-Joao Neves. Sponda croata, diversi i volti noti: da Pongracic a Pasalic, passando per Kovacic e Perisic, fino ad arrivare a Baturina, Sucic e Ante Budimir.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Portogallo-Croazia, l'orario
Portogallo-Croazia si disputerà nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 01:00, nella splendida cornice del "Toronto Stadium" (Toronto, Canada). Chi avrà la meglio, sfiderà la vincente di Spagna-Austria agli ottavi di finale della competizione iridata.
Dove vedere Portogallo-Croazia in diretta tv
La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Portogallo-Croazia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Martinez e Dalic
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. A disposizione: Rui Silva, José Sá, Inácio, Araújo, Nunes, Dalot, Semedo, Rúben Neves, Samú Costa, Trincão, Bernando Silva, Leão, Guedes, Conceição, Ramos. Ct: Martinez.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; Baturina, Sucic, Perisic; Budimir. A disposizione: Kotarski, Pandur, Vuskovic, Erlić, Caleta-Car, Moro, Jakic, Sucic, Mario Pašalić, Vlašić, Fruk, Kramaric, Marco Pašalić, Matanovic, Musa. Ct: Dalic.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
È il giorno di Portogallo-Croazia. Per uno tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric sarà l'ultimo ballo con la maglia della propria nazionale. Tante le stelle in campo a Toronto, con la selezione di Roberto Martinez che deve ancora mettere in mostra tutto il suo potenziale, considerando la presenza di calciatori importanti come Bruno Fernandes e il tandem del Psg (campione d'Europa) Vitinha-Joao Neves. Sponda croata, diversi i volti noti: da Pongracic a Pasalic, passando per Kovacic e Perisic, fino ad arrivare a Baturina, Sucic e Ante Budimir.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Portogallo-Croazia, l'orario
Portogallo-Croazia si disputerà nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 01:00, nella splendida cornice del "Toronto Stadium" (Toronto, Canada). Chi avrà la meglio, sfiderà la vincente di Spagna-Austria agli ottavi di finale della competizione iridata.
Dove vedere Portogallo-Croazia in diretta tv
La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Portogallo-Croazia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.