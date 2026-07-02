Dove vedere Portogallo-Croazia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

È il giorno di Portogallo-Croazia . Per uno tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric sarà l'ultimo ballo con la maglia della propria nazionale. Tante le stelle in campo a Toronto , con la selezione di Roberto Martinez che deve ancora mettere in mostra tutto il suo potenziale, considerando la presenza di calciatori importanti come Bruno Fernandes e il tandem del Psg (campione d'Europa) Vitinha-Joao Neves. Sponda croata, diversi i volti noti: da Pongracic a Pasalic, passando per Kovacic e Perisic, fino ad arrivare a Baturina, Sucic e Ante Budimir.

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Portogallo-Croazia, l'orario

Portogallo-Croazia si disputerà nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 01:00, nella splendida cornice del "Toronto Stadium" (Toronto, Canada). Chi avrà la meglio, sfiderà la vincente di Spagna-Austria agli ottavi di finale della competizione iridata.

Dove vedere Portogallo-Croazia in diretta tv

La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Portogallo-Croazia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.