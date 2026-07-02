Dove vedere Svizzera-Algeria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Svizzera-Algeria, l'orario

Il match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 05:00, dinanzi al pubblico del "BC Place Vancouver" (Vancouver, Canada). Riflettori puntati sul talento di Riyad Mahrez e su vecchie conoscenze del calcio italiano come l'ex Bologna Ndoye, senza dimenticare Akanji, Rodriguez, Freuler e lo stesso Widmer.

Dove vedere Svizzera-Algeria in diretta tv

La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Svizzera-Algeria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.