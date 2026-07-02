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Dove vedere Svizzera-Algeria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Chi avrà la meglio sfiderà agli ottavi la vincente di Colombia-Ghana: tutte le info per seguire il match di oggi e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026SvizzeraAlgeria

Dopo aver chiuso in vetta al gruppo B, la Svizzera di Yakin si presenta ai sedicesimi di finale del Mondiale con i favori del pronostico. Di fronte, l'Algeria dell'ex ct elvetico Petkovic, terza forza del girone J alle spalle di Austria ed Argentina. Chi avrà la meglio, sfiderà la vincente di Colombia-Ghana agli ottavi di finale della competizione. All'orizzonte, un possibile quarto con l'Albiceleste di Leo Messi.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Svizzera-Algeria, l'orario

Il match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 05:00, dinanzi al pubblico del "BC Place Vancouver" (Vancouver, Canada). Riflettori puntati sul talento di Riyad Mahrez e su vecchie conoscenze del calcio italiano come l'ex Bologna Ndoye, senza dimenticare Akanji, Rodriguez, Freuler e lo stesso Widmer.

Dove vedere Svizzera-Algeria in diretta tv

La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Svizzera-Algeria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Yakin e Petkovic

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, R. Vargas; Embolo. A disposizione: Keller, Mvogo, Amenda, Jaquez, Cömert, Muheim, Zakaria, Jashari, Sow, Aebischer, Rieder, Okafor, Fassnacht, Amdouni, Itten. Ct: Yakin.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

ALGERIA (4-2-3-1): L. Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. A disposizione: Benbout, Mastil, Chergui, Belaid, Tougai, Abada, Hadjam, Zerrouki, Boudaoui, Titraoui, Boulbina, Moussa, Ghedjemis, Amoura, Benbouali. Ct: Petkovic.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

 

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Dopo aver chiuso in vetta al gruppo B, la Svizzera di Yakin si presenta ai sedicesimi di finale del Mondiale con i favori del pronostico. Di fronte, l'Algeria dell'ex ct elvetico Petkovic, terza forza del girone J alle spalle di Austria ed Argentina. Chi avrà la meglio, sfiderà la vincente di Colombia-Ghana agli ottavi di finale della competizione. All'orizzonte, un possibile quarto con l'Albiceleste di Leo Messi.

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Svizzera-Algeria, l'orario

Il match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 05:00, dinanzi al pubblico del "BC Place Vancouver" (Vancouver, Canada). Riflettori puntati sul talento di Riyad Mahrez e su vecchie conoscenze del calcio italiano come l'ex Bologna Ndoye, senza dimenticare Akanji, Rodriguez, Freuler e lo stesso Widmer.

Dove vedere Svizzera-Algeria in diretta tv

La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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