Dove vedere Svizzera-Algeria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Dopo aver chiuso in vetta al gruppo B, la Svizzera di Yakin si presenta ai sedicesimi di finale del Mondiale con i favori del pronostico. Di fronte, l'Algeria dell'ex ct elvetico Petkovic, terza forza del girone J alle spalle di Austria ed Argentina. Chi avrà la meglio, sfiderà la vincente di Colombia-Ghana agli ottavi di finale della competizione. All'orizzonte, un possibile quarto con l'Albiceleste di Leo Messi.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Svizzera-Algeria, l'orario
Il match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 05:00, dinanzi al pubblico del "BC Place Vancouver" (Vancouver, Canada). Riflettori puntati sul talento di Riyad Mahrez e su vecchie conoscenze del calcio italiano come l'ex Bologna Ndoye, senza dimenticare Akanji, Rodriguez, Freuler e lo stesso Widmer.
Dove vedere Svizzera-Algeria in diretta tv
La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Svizzera-Algeria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Yakin e Petkovic
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, R. Vargas; Embolo. A disposizione: Keller, Mvogo, Amenda, Jaquez, Cömert, Muheim, Zakaria, Jashari, Sow, Aebischer, Rieder, Okafor, Fassnacht, Amdouni, Itten. Ct: Yakin.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
ALGERIA (4-2-3-1): L. Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. A disposizione: Benbout, Mastil, Chergui, Belaid, Tougai, Abada, Hadjam, Zerrouki, Boudaoui, Titraoui, Boulbina, Moussa, Ghedjemis, Amoura, Benbouali. Ct: Petkovic.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Dopo aver chiuso in vetta al gruppo B, la Svizzera di Yakin si presenta ai sedicesimi di finale del Mondiale con i favori del pronostico. Di fronte, l'Algeria dell'ex ct elvetico Petkovic, terza forza del girone J alle spalle di Austria ed Argentina. Chi avrà la meglio, sfiderà la vincente di Colombia-Ghana agli ottavi di finale della competizione. All'orizzonte, un possibile quarto con l'Albiceleste di Leo Messi.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Svizzera-Algeria, l'orario
Il match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 05:00, dinanzi al pubblico del "BC Place Vancouver" (Vancouver, Canada). Riflettori puntati sul talento di Riyad Mahrez e su vecchie conoscenze del calcio italiano come l'ex Bologna Ndoye, senza dimenticare Akanji, Rodriguez, Freuler e lo stesso Widmer.
Dove vedere Svizzera-Algeria in diretta tv
La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Svizzera-Algeria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.