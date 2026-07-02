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Spagna agli ottavi dominando: segnano Oyarzabal e Porro, l'Austria si arrende

Doppietta per l'attaccante della Real Sociedad, due assist per Cucurella; si conferma la crescita costante degli spagnoli, dal debutto balbettante con Capo Verde alle ultime tre vittorie consecutive
Daniele Liberati
3 min
TagsMondiali 2026SpagnaAustria

Ritmo alto, pressione asfissiante e qualità. Tanta. La Spagna di De la Fuente domina l'Austria ben oltre il 3-0 firmato da Oyarzabal (doppietta e già quattro reti a referto nel torneo) e Porro e vola agli ottavi, dove sfiderà la vincente di Portogallo-Croazia. Un primo tempo impressionante da parte degli spagnoli, sempre a due tocchi, giocando a memoria e sfiancando la squadra di Rangnick. Un gol annullato a Cucurella, uno buono per l'attaccante della Real Sociedad su assist del difensore del Real Madrid, una traversa di Baena su punizione e almeno due grandi parate di Schlager. Nella ripresa, forse ancora meglio. L'Austria prova a resistere con la sua fisicità, la Spagna aggira l'ostacolo con le doti tecniche dei vari Olmo, Rodri, Pedri e Yamal. Il raddoppio di Pedro Porro e la doppietta di Oyarzabal (ancora su assist di Cucurella) chiudono la contesa e confermano la crescita costante degli spagnoli, dal debutto balbettante con Capo Verde alle ultime tre vittorie consecutive. Zero gol subiti in quattro partite il dato che, paradossalmente, dovrebbe spaventare di più le rivali.

Cucurella inventa, Oyarzabal finalizza

Il monologo degli spagnoli inizia dai primi minuti, ma è dopo l'hydration break che il dominio territoriale si concretizza: al 29' Cucurella trova la rete del vantaggio, ma l'arbitro annulla per un precedente fallo di Cubarsì su Schlager. Al 36' ci pensa Oyarzabal a firmare il vantaggio su assist dello stesso difensore del Real Madrid. In pieno recupero Baena colpisce la traversa su punizione, poi Yamal è fermato da Schlager. Nella ripresa il raddoppio arriva dopo un'azione corale finalizzata di testa da Pedro Porro. L'Austria non riesce a creare gioco, la Spagna controlla e a un minuto dal termine arriva il 3-0 finale, ancora una volta sull'asse Cucurella-Oyarzabal: assist al millimetro del nuovo acquisto di Mourinho per l'attaccante che, solo davanti a Schlager, non sbaglia.

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