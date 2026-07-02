Spagna agli ottavi dominando: segnano Oyarzabal e Porro, l'Austria si arrende

Ritmo alto, pressione asfissiante e qualità. Tanta. La Spagna di De la Fuente domina l'Austria ben oltre il 3-0 firmato da Oyarzabal (doppietta e già quattro reti a referto nel torneo) e Porro e vola agli ottavi, dove sfiderà la vincente di Portogallo-Croazia. Un primo tempo impressionante da parte degli spagnoli, sempre a due tocchi, giocando a memoria e sfiancando la squadra di Rangnick. Un gol annullato a Cucurella, uno buono per l'attaccante della Real Sociedad su assist del difensore del Real Madrid, una traversa di Baena su punizione e almeno due grandi parate di Schlager. Nella ripresa, forse ancora meglio. L'Austria prova a resistere con la sua fisicità, la Spagna aggira l'ostacolo con le doti tecniche dei vari Olmo, Rodri, Pedri e Yamal. Il raddoppio di Pedro Porro e la doppietta di Oyarzabal (ancora su assist di Cucurella) chiudono la contesa e confermano la crescita costante degli spagnoli, dal debutto balbettante con Capo Verde alle ultime tre vittorie consecutive. Zero gol subiti in quattro partite il dato che, paradossalmente, dovrebbe spaventare di più le rivali.