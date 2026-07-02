L'assurdo pronostico di Liam Gallagher su Inghilterra-Messico: "Vinciamo 5-0!"

"Penso che batteremo il Messico 5-0". Liam Gallagher si è decisamente sbilanciato a favore della sua Inghilterra, pronta a giocarsi l'accesso ai quarti di finale del Mondiali 2026. Ma il suo pronostico sui social non è passato inosservato. Il commento, senza mezze misure, ha infatti innescato la reazione orgogliosa di Fher Olvera (frontman dei Maná), che lo ha prontamente stuzzicato. Avvolto in una bandiera del Messico, Maná ha dichiarato: "Liam Gallagher ha detto che l'Inghilterra betterà il Messico 5-0. Dai, piantala... datti una regolata, amico".