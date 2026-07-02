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L'assurdo pronostico di Liam Gallagher su Inghilterra-Messico: "Vinciamo 5-0!"

Pronta la replica del frontman messicano dei Maná, Fher Olvera: la risposta è virale
2 min
Tagsliam gallagherFher OlveraMessico-Inghilterra

"Penso che batteremo il Messico 5-0". Liam Gallagher si è decisamente sbilanciato a favore della sua Inghilterra, pronta a giocarsi l'accesso ai quarti di finale del Mondiali 2026. Ma il suo pronostico sui social non è passato inosservato. Il commento, senza mezze misure, ha infatti innescato la reazione orgogliosa di Fher Olvera (frontman dei Maná), che lo ha prontamente stuzzicato. Avvolto in una bandiera del Messico, Maná ha dichiarato: "Liam Gallagher ha detto che l'Inghilterra betterà il Messico 5-0. Dai, piantala... datti una regolata, amico".

Mondiali 2026, quando si gioca Messico-Inghilterra?

Tifosissimo del Manchester City, Liam Gallagher sta sostenendo I Tre Leoni con una serie di messaggi sul web. Appassionatissimo di calcio, non si sta perdendo una partita dell'Inghilterra e non si sottrae dal rispondere a chi controreplica ai suoi pensieri inneggianti alla nazionale allenata da Tuchel.

Non resta che vedere chi la spunterà: Liam Gallagher o Fher Olvera? Lunedì 6 luglio, alle 2 ora italiane, il calcio d'inizio di Messico-Inghilterra.

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