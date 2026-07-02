Spagna-Austria, in tribuna con Infantino ci sono Chiellini, Puyol e Alexia Putellas

LOS ANGELES (USA) - Dopo il passaggio agli ottavi di finale di Francia, Brasile e Inghilterra c'era grande attesa per la Spagna, un'altra delle favorite dei Mondiali 2026 in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. E ad assistere al match delle 'Furie Rosse' contro l'Austria a Los Angeles c'erano diversi ex campioni, oltre a numerosi vip.

Spagna-Austria,c'è anche Chiellini in tribuna a Los Angeles

Un posto d'onore nella tribuna del 'Los Angeles Stadium' è stato riservato a Giorgio Chiellini, 41enne ex capitano della Nazionale e della Juve (di cui ora è dirigente), seduto vicino ad Alexia Putellas (32enne attaccante del Barcellona e capitana della Spagna femminile) e a Carles Puyol (48enne ex difensore delle 'Furie Rosse' ed capitano del Barcellona), nella fila sopra a quella riservata a Gianni Infantino, presidente della Fifa.

Penelope Cruz e Javier Bardem per spingere le 'Furie Rosse'

Nella città californiana Chiellini ha giocato con la maglia del Los Angeles Fc nella stagione 2002/23, l'ultima per lui prima di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi. Oltre all'ex juventino e a Puyol diversi altri ex calciatori, come l'inglese Rio Ferdinand o lo spagnolo Michel Salgado, erano presenti in una tribuna che ha ospitato anche alcune stelle della vicina Hollywood, come Penelope Cruz e Javier Bardem venuti a fare il tifo per la loro Spagna insieme alla cantante Rosalia.