Embolo e Ndoye trascinano la Svizzera: eliminata l'Algeria di Petkovic

La Svizzera è solida e si prende gli ottavi di finale ai Mondiali. La squadra di Yakin batte 2-0 l'Algeria, grazie ai gol di Embolo (10') e Ndoye (46'), ed entra nelle migliori 16 squadre della manifestazione. Dopo un avvio di competizione shock con il pareggio in extremis con il Qatar, gli elvetici hanno cambiato marcia: 4-1 alla Bosnia, 2-1 al Canada e successo d'esperienza con un'Algeria poco organizzata. Si conferma l'ottimo feeling con le grandi competizioni per la Svizzera, che raggiunge per la quarta volta in fila gli ottavi di finale ai Mondiali. Sia nel 2014, che nel 2018 e nel 2022 gli elvetici non hanno raggiunto i quarti, che mancano dal 1954. Embolo e compagni torneranno in campo il 7 luglio alle 22 contro la vincente del match tra Colombia e Ghana. L'Algeria lascia la competizione dopo aver passato da migliore terza il girone con Argentina, Austria e Giordania.