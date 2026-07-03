Il caso della bocca coperta: rosso per la Fifa, giallo per la Uefa

Cartellino rosso se ti copri la bocca? La Uefa (come sempre quando c’è di mezzo la Fifa) dice no. Meglio, dice giallo e solo a seconda dei casi. La recente modifica, approvata dall’Ifab, per evitare un nuovo caso Prestianni (ricordate la vicenda che ha coinvolto Vinicius jr durante la sfida fra Benfica e Real Madrid?) e che la Fifa ha subito messo in pratica al Mondiale, non troverà applicazione in Champions, Europa e Conference League. In una nota, da Nyon fanno sapere che «a seconda delle situazione (risse, reazioni, ecc.), gli arbitri possono considerare il coprirsi la bocca come tentativo di nascondere una comunicazione che configuri un atto antisportivo da sanzionare con un cartellino giallo».