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Dove vedere Australia-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Dallas Stadium, valida per i sedicesimi di finale: le possibili scelte di Popovic e Hassan
TagsAustraliaEgittoMondiali 2026

Australia-Egitto mette in palio un pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 per sfidare la vincente di Argentina-Capo Verde il prossimo martedì 7 luglio ad Atlanta (18 ore italiane). L'Australia ha chiuso la fase a gironi al secondo posto del gruppo D, alle spalle degli Stati Uniti, mentre l'Egitto ha conquistato la stessa posizione di classifica nel gruppo G alle spalle del Belgio.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Australia-Egitto, l'orario

Australia-Egitto è in programma negli Stati Uniti, al Dallas Stadium di Dallas, alle 20 (ore italiane). L'iconico stadio di Dallas (capienza 70.649 spettatori) è stato scelto per ospitare cinque partite della fase a gironi, due sedicesimi di finale, un ottavo di finale e la prima semifinale (martedì 14 luglio 2026).

Dove vedere Australia-Egitto in diretta tv

Australia-Egitto sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Australia-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Australia-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Popovic e Hassan

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, Irvine, O'Neill, Behich; Metcalfe, Volpato; Irankunda. A disposizione: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Burgess, Devlin, Okon-Engstler, Toure, Hrustic, Mabil, Velupillay, Yengi. Ct: Popovic. 

Indisponibili: Italiano, Leckie.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Saber, Attia; Salah, Ashour, Trézéguet; Marmoush. A disposizione: El-Shenawy, Soliman, Alaa, Hafez, Alaa, Donga, Abdelkarim, Hassan, Adel, Zizo, Zico. Ct: Hassan. 

Indisponibili: -. 

Squalificati: Lasheen.

Diffidati:-.

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Australia-Egitto mette in palio un pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 per sfidare la vincente di Argentina-Capo Verde il prossimo martedì 7 luglio ad Atlanta (18 ore italiane). L'Australia ha chiuso la fase a gironi al secondo posto del gruppo D, alle spalle degli Stati Uniti, mentre l'Egitto ha conquistato la stessa posizione di classifica nel gruppo G alle spalle del Belgio.

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Australia-Egitto, l'orario

Australia-Egitto è in programma negli Stati Uniti, al Dallas Stadium di Dallas, alle 20 (ore italiane). L'iconico stadio di Dallas (capienza 70.649 spettatori) è stato scelto per ospitare cinque partite della fase a gironi, due sedicesimi di finale, un ottavo di finale e la prima semifinale (martedì 14 luglio 2026).

Dove vedere Australia-Egitto in diretta tv

Australia-Egitto sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Australia-Egitto, dove vederla in streaming

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