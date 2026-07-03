Dove vedere Argentina-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Argentina-Capo Verde, a voi. Si va in campo per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, per garantirsi la possibilità sfidare la vincente di Australia-Egitto il prossimo martedì 7 luglio ad Atlanta (18 ore italiane). L'Argentina ha chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo J mentre Capo Verde ha conquistato contro ogni pronostico il secondo posto nel gruppo H alle spalle della Spagna e davanti a Uruguay e Arabia Saudita.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Argentina-Capo Verde, l'orario
Argentina-Capo Verde è in programma negli Stati Uniti, al Miami Stadium di Miami, nella notte tra venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, a mezzanotte (ore italiane). Il Miami Stadium (capienza: 64.478 posti) è stato scelto per la disputa di quattro partite della fase a gironi, oltre a questa partita, valida per i sedicesimi di finale, un quarto di finale e la finale per il terzo posto.
Dove vedere Argentina-Capo Verde in diretta tv
Argentina-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Argentina-Capo Verde, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Argentina-Capo Verde anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le scelte ufficiali di Scaloni e Bubista
ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Molina, Romero, Li. Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, La. Martínez.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Diney, L. Cabral; K. Pina; Ryan, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral; Da Costa.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Argentina-Capo Verde, a voi. Si va in campo per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, per garantirsi la possibilità sfidare la vincente di Australia-Egitto il prossimo martedì 7 luglio ad Atlanta (18 ore italiane). L'Argentina ha chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo J mentre Capo Verde ha conquistato contro ogni pronostico il secondo posto nel gruppo H alle spalle della Spagna e davanti a Uruguay e Arabia Saudita.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Argentina-Capo Verde, l'orario
Argentina-Capo Verde è in programma negli Stati Uniti, al Miami Stadium di Miami, nella notte tra venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, a mezzanotte (ore italiane). Il Miami Stadium (capienza: 64.478 posti) è stato scelto per la disputa di quattro partite della fase a gironi, oltre a questa partita, valida per i sedicesimi di finale, un quarto di finale e la finale per il terzo posto.
Dove vedere Argentina-Capo Verde in diretta tv
Argentina-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Argentina-Capo Verde, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Argentina-Capo Verde anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.