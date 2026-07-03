Corriere dello Sport.it
domenica 5 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Argentina-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Miami Stadium, valida per i sedicesimi di finale: le scelte ufficiali di Scaloni e Bubista
TagsargentinaCapo VerdeMondiali 2026

Argentina-Capo Verde, a voi. Si va in campo per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, per garantirsi la possibilità sfidare la vincente di Australia-Egitto il prossimo martedì 7 luglio ad Atlanta (18 ore italiane). L'Argentina ha chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo J mentre Capo Verde ha conquistato contro ogni pronostico il secondo posto nel gruppo H alle spalle della Spagna e davanti a Uruguay e Arabia Saudita.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Capo Verde, l'orario

Argentina-Capo Verde è in programma negli Stati Uniti, al Miami Stadium di Miami, nella notte tra venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, a mezzanotte (ore italiane). Il Miami Stadium (capienza: 64.478 posti) è stato scelto per la disputa di quattro partite della fase a gironi, oltre a questa partita, valida per i sedicesimi di finale, un quarto di finale e la finale per il terzo posto.

Dove vedere Argentina-Capo Verde in diretta tv

Argentina-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Capo Verde, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Argentina-Capo Verde anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le scelte ufficiali di Scaloni e Bubista

ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Molina, Romero, Li. Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, La. Martínez.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Diney, L. Cabral; K. Pina; Ryan, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral; Da Costa.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Argentina-Capo Verde, a voi. Si va in campo per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, per garantirsi la possibilità sfidare la vincente di Australia-Egitto il prossimo martedì 7 luglio ad Atlanta (18 ore italiane). L'Argentina ha chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo J mentre Capo Verde ha conquistato contro ogni pronostico il secondo posto nel gruppo H alle spalle della Spagna e davanti a Uruguay e Arabia Saudita.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Capo Verde, l'orario

Argentina-Capo Verde è in programma negli Stati Uniti, al Miami Stadium di Miami, nella notte tra venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, a mezzanotte (ore italiane). Il Miami Stadium (capienza: 64.478 posti) è stato scelto per la disputa di quattro partite della fase a gironi, oltre a questa partita, valida per i sedicesimi di finale, un quarto di finale e la finale per il terzo posto.

Dove vedere Argentina-Capo Verde in diretta tv

Argentina-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Capo Verde, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Argentina-Capo Verde anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Mondiali 2026, risultati e calandarioMondiali 2026, le classifiche finali della fase a gironi
1
Dove vedere Argentina-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le scelte ufficiali di Scaloni e Bubista

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS