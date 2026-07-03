Dove vedere Argentina-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Argentina-Capo Verde , a voi. Si va in campo per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 , per garantirsi la possibilità sfidare la vincente di Australia-Egitto il prossimo martedì 7 luglio ad Atlanta (18 ore italiane). L'Argentina ha chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo J mentre Capo Verde ha conquistato contro ogni pronostico il secondo posto nel gruppo H alle spalle della Spagna e davanti a Uruguay e Arabia Saudita.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Capo Verde, l'orario

Argentina-Capo Verde è in programma negli Stati Uniti, al Miami Stadium di Miami, nella notte tra venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, a mezzanotte (ore italiane). Il Miami Stadium (capienza: 64.478 posti) è stato scelto per la disputa di quattro partite della fase a gironi, oltre a questa partita, valida per i sedicesimi di finale, un quarto di finale e la finale per il terzo posto.

Dove vedere Argentina-Capo Verde in diretta tv

Argentina-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva, in chiaro, su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Capo Verde, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Argentina-Capo Verde anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.