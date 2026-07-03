Dove vedere Colombia-Ghana, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Colombia-Ghana, valida per i sedicesimi di finale, mette in palio la possibilità di sfidare la Svizzera il prossimo martedì 7 luglio, a Vancouver (22 ore italiane), negli ottavi di finale del Mondiale 2026. La Colombia ha chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo K, davanti al Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre il Ghana è passato tra le otto migliori terze: nel gruppo L si è piazzato alle spalle di Inghilterra e Croazia.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Colombia-Ghana, l'orario
Colombia-Ghana è in programma negli Stati Uniti, al Kansas City Stadium di Kansas City, nella notte tra venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, alle 3:30 (ore italiane). L'imponente sede di Kansas City (capienza 69.045 posti) è stato scelto per ospitare quattro partite della fase a gironi, questa partita dei sedicesimi di finale e un quarto di finale, con la partita dei quarti che si svolgerà sabato 11 luglio 2026.
Dove vedere Colombia-Ghana in diretta tv
Colombia-Ghana sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Colombia-Ghana dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Colombia-Ghana anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Lorenzo e Queiroz
COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; J. Arias, Rodríguez, Díaz; Suárez. A disposizione: Montero, Ospina, Ditta, Mina, Machado, S. Arias, Rios, Castano, Portilla, Carrascal, Quintero, Gómez, Campaz, Hernández, Córdoba. Ct: Lorenzo.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Owusu, Partey, Sibo; Semenyo, Ayew, Sulemana. A disposizione: Ati Zigi, Anang, Oppong, Seidu, Opoku, Mumin, Baba, Yirenkyi, Boakye, Baah, Fatawu, Nuamah, Williams,Thomas-Asante, Adu. Ct: Queiroz.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Colombia-Ghana, valida per i sedicesimi di finale, mette in palio la possibilità di sfidare la Svizzera il prossimo martedì 7 luglio, a Vancouver (22 ore italiane), negli ottavi di finale del Mondiale 2026. La Colombia ha chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo K, davanti al Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre il Ghana è passato tra le otto migliori terze: nel gruppo L si è piazzato alle spalle di Inghilterra e Croazia.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Colombia-Ghana, l'orario
Colombia-Ghana è in programma negli Stati Uniti, al Kansas City Stadium di Kansas City, nella notte tra venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, alle 3:30 (ore italiane). L'imponente sede di Kansas City (capienza 69.045 posti) è stato scelto per ospitare quattro partite della fase a gironi, questa partita dei sedicesimi di finale e un quarto di finale, con la partita dei quarti che si svolgerà sabato 11 luglio 2026.
Dove vedere Colombia-Ghana in diretta tv
Colombia-Ghana sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Colombia-Ghana dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Colombia-Ghana anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.