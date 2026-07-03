Perché è stato annullato il gol di Gvardiol: la Fifa spiega tutto in un comunicato

Il gol annullato a Gvardiol al 103° minuto della sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali tra la Croazia e il Portogallo continua a fare discutere . Il direttore di gara Eskas ha annullato la rete che avrebbe permesso ai croati di raggiungere il pareggio a causa di un tocco, seppur difficilmente visibile, di Matanovic , che ha reso Pasalic, che poi ha servito l'assist decisivo, in fuorigioco. Per porre fine alle discussioni, la stessa Fifa ha diramato un comunicato per motivare la decisione, spiegando come il tocco sia stato rilevato dai sensori inseriti nel pallone .

Gol annullato a Gvardiol, la Fifa: "Dimostrato il tocco di Matanovic"

"Secondo i dati forniti dalla tecnologia Connected Ball integrata nel Trionda, il pallone ufficiale della partita, è stato dimostrato che c’è stato un contatto da parte del numero 20 della Croazia, Igor Matanovic, nell’azione precedente al gol contro il Portogallo. Questo ha permesso all’arbitro di determinare correttamente il fuorigioco e annullare il gol". Così la Fifa ha motivato l'annullamento del gol, spiegando come il tocco del giocatore ci sia effettivamente stato, come rilevato dai sensori.

"I sensori IMU in grado di rilevare qualsiasi contatto"

Proprio riguardo i sensori, la Fifa ha aggiunto: "i sensori IMU integrati nel pallone Trionda sono in grado di rilevare qualsiasi contatto, anche molto lieve, mostrando agli spettatori durante la trasmissione una sorta di 'grafico del battito cardiaco' e consentendo agli ufficiali di gara di disporre di un livello di dati senza precedenti per prendere decisioni rapide e precise". Si chiude così la polemica relativa al gol annullato alla Croazia, che avrebbe permesso alla squadra di Dalic di portare la sfida col Portogallo almeno ai tempi supplementari.