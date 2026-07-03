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venerdì 3 luglio 2026
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Australia
Australia
    Egitto
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    • 13'Emam Ashour (ass. : Karim Hafez)
    0 - 1
    19' 1° tempo
    Mondiali - 03.07.2026
    Dallas Stadium

    Arbitro Gustavo Tejera
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Australia
    0 - 1
    19' 1° tempo
    Egitto

    Australia-Egitto diretta Mondiali 2026: segui la sfida di oggi LIVE

    Al Dallas Stadium si gioca la gara valida per i sedicesimi di finale: aggiornamenti in tempo reale
    2 min
    TagsAustraliaEgittoMondiali 2026
    Aggiorna

    Australia-Egitto, a voi. All'AT&T Stadium di Dallas, conosciuto semplicemente anche come Dallas Stadium, scocca l'ora della sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Salah e compagni cercano il pass per gli ottavi di finale contro i Socceroos. Chi andrà avanti affronterà la vincente di Argentina-Capo Verde, il prossimo martedì 7 luglio, ad Atlanta (calcio d'inizio alle 18 ore italiane). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

    20:13

    13' - Gol di Ashour, Australia-Egitto 0-1

    Gol di Ashour. Colpo di testa piazzato sul primo palo, che non lascia scampo a Beach. Perfetto il cross tagliato di Hafez. L'Egitto si scrolla di dosso le difficoltà iniziali e passa in vantaggio contro l'Australia.

    20:10

    10' - L'Australia è partita meglio

    L'Egitto sente il peso dei favori del pronostico. L'Australia è più libera di mente e le gambe vanno più veloce. Meglio i Socceroos in questo avvio di gara.

    20:06

    6' - Australia-Egitto, Volpato subito pericoloso

    Volpato a un passo dal primo gol in carriera con l'Australia: il calciatore del Sassuolo scheggia la traversa.

    AT&T Stadium - Dallas

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    Australia-Egitto

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