Australia-Egitto diretta Mondiali 2026: segui la sfida di oggi LIVE

Australia-Egitto, a voi. All'AT&T Stadium di Dallas, conosciuto semplicemente anche come Dallas Stadium, scocca l'ora della sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Salah e compagni cercano il pass per gli ottavi di finale contro i Socceroos. Chi andrà avanti affronterà la vincente di Argentina-Capo Verde, il prossimo martedì 7 luglio, ad Atlanta (calcio d'inizio alle 18 ore italiane). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:13
13' - Gol di Ashour, Australia-Egitto 0-1
Gol di Ashour. Colpo di testa piazzato sul primo palo, che non lascia scampo a Beach. Perfetto il cross tagliato di Hafez. L'Egitto si scrolla di dosso le difficoltà iniziali e passa in vantaggio contro l'Australia.
20:10
10' - L'Australia è partita meglio
L'Egitto sente il peso dei favori del pronostico. L'Australia è più libera di mente e le gambe vanno più veloce. Meglio i Socceroos in questo avvio di gara.
20:06
6' - Australia-Egitto, Volpato subito pericoloso
Volpato a un passo dal primo gol in carriera con l'Australia: il calciatore del Sassuolo scheggia la traversa.
AT&T Stadium - Dallas