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venerdì 3 luglio 2026
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Inghilterra-Messico, la Fifa valuta il cambio d'orario: rischio temporali sull'Azteca

La sfida degli ottavi di finale dei Mondiali potrebbe essere anticipata a causa del meteo: le ultime
2 min

L'Inghilterra potrebbe scendere in campo con sei ore di anticipo rispetto al programma. La Fifa, infatti, sta valutando di spostare il calcio d'inizio dell'ottavo di finale contro il Messico, in programma domenica all'Estadio Azteca, dalle 18:00 alle 12:00 ora locale (le 19:00 nel Regno Unito, le ore 20 in Italia), a causa dell'elevato rischio di temporali e possibili allagamenti. Al momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale. Contattata da Reuters, la Fifa non ha confermato né smentito l'ipotesi, mentre la Football Association è in attesa di chiarimenti dopo aver appreso la notizia dai media, senza alcun preavviso da parte dell'organizzazione.

La FA sorpresa: problemi anche per i tifosi

L'eventuale modifica dell'orario ha colto di sorpresa la federazione inglese, soprattutto per le ripercussioni sull'organizzazione del viaggio dei tifosi. Molti sostenitori dei Tre Leoni, infatti, hanno programmato di arrivare a Città del Messico soltanto nella mattinata di domenica e rischierebbero di non riuscire ad assistere all'incontro. L'Inghilterra invece partirà da Kansas City venerdì pomeriggio per raggiungere la capitale messicana e svolgere la rifinitura di sabato, come richiesto dalla Fifa nei cosiddetti "venue specific training site”. Si attendono notizie.

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