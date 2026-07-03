Inghilterra-Messico, la Fifa valuta il cambio d'orario: rischio temporali sull'Azteca

L'Inghilterra potrebbe scendere in campo con sei ore di anticipo rispetto al programma. La Fifa, infatti, sta valutando di spostare il calcio d'inizio dell'ottavo di finale contro il Messico, in programma domenica all'Estadio Azteca, dalle 18:00 alle 12:00 ora locale (le 19:00 nel Regno Unito, le ore 20 in Italia), a causa dell'elevato rischio di temporali e possibili allagamenti. Al momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale. Contattata da Reuters, la Fifa non ha confermato né smentito l'ipotesi, mentre la Football Association è in attesa di chiarimenti dopo aver appreso la notizia dai media, senza alcun preavviso da parte dell'organizzazione.