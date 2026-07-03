Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 3 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Salah: "Torno in Italia? Non lo so, vediamo"

Il capitano dell'Egitto ha parlato del suo futuro al termine del match vinto ai calci di rigore contro l'Australia, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
2 min
TagsSalahEgittoCalciomercato

"Torno in Italia? Non lo so". Evidentemente Salah non ha dimenticato l'italiano. Dato che proprio in italiano, con tanto di sorriso sornione, ha risposto alla domanda su un suo possibile ritorno in Italia al termine di Australia-Egitto, gara valida per i sedicesimi di finali del Mondiale 2026, terminata 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari e poi vinta ai calci di rigore dai Faraoni. L'Egitto ha fatto la storia. Salah resterà nella storia per penalty trasformato con un cucchiaio alla Totti. Nessuno scampo per l'ex Roma Ryan. Poi, a fine gara, intervistato da Dazn, non ha chiuso la porta alla possibilità del suo ritorno in Serie A dopo essersi svincolato dal Liverpool.

Salah: "L'Argentina non è solo Messi"

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma, paralando del pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 appena staccato, ha innanzitutto spiegato: "C'è grande felicità, soddisfazione e orgoglio per aver scritto la storia con l'Egitto. Ora l'Argentina? Non ha ancora battuto Capo Verde e comunque non è solo Messi, è una grandissima squadra". Infine, la chiosa di mercato: "Torno in Italia? Non lo so. Vediamo".

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Festa Egitto, Australia eliminataSalah, cucchiaio alla Totti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS