Salah: "Torno in Italia? Non lo so, vediamo"

"Torno in Italia? Non lo so" . Evidentemente Salah non ha dimenticato l'italiano. Dato che proprio in italiano, con tanto di sorriso sornione, ha risposto alla domanda su un suo possibile ritorno in Italia al termine di Australia-Egitto , gara valida per i sedicesimi di finali del Mondiale 2026 , terminata 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari e poi vinta ai calci di rigore dai Faraoni. L'Egitto ha fatto la storia. Salah resterà nella storia per penalty trasformato con un cucchiaio alla Totti . Nessuno scampo per l'ex Roma Ryan . Poi, a fine gara, intervistato da Dazn, non ha chiuso la porta alla possibilità del suo ritorno in Serie A dopo essersi svincolato dal Liverpool .

Salah: "L'Argentina non è solo Messi"

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma, paralando del pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 appena staccato, ha innanzitutto spiegato: "C'è grande felicità, soddisfazione e orgoglio per aver scritto la storia con l'Egitto. Ora l'Argentina? Non ha ancora battuto Capo Verde e comunque non è solo Messi, è una grandissima squadra". Infine, la chiosa di mercato: "Torno in Italia? Non lo so. Vediamo".