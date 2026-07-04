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Argentina agli ottavi, ma che fatica: Capo Verde sfiora l'impresa, decide un autogol ai supplementari

Dopo l'1-1 al 90', con le reti di Messi e Duarte, succede di tutto fino al 120'. La nazionale di Scaloni ora sfiderà l'Egitto
Daniele Liberati
2 min
TagsMondiale 2026argentinaCapo Verde

L'Argentina passa, ma che fatica. E' servito un autogol di Borges al 6' del secondo tempo supplementare per piegare Capo Verde al termine di una partita sorprendente. Prima Messi a illuminare ancora una volta con un gioiello di pura classe, poi il pareggio meritato di Duarte e le parate di Vozinha che costringono la nazionale di Scaloni ad andare ai supplementari sull'1-1. Qui si apre un'altra partita, con il gol di Lisandro Martinez, il secondo pareggio con una rete pazzesca di Cabral e l'autogol di Borges su colpo di testa di Romero che vale il passaggio agli ottavi, dove l'Argentina incontrerà l'Egitto di Salah.

Messi show, ventesimo gol ai Mondiali

L'aggiornamento dei numeri di Messi, nel frattempo, è sempre più sbalorditivo: primo giocatore a raggiungere il ventesimo gol segnato nei Mondiali, settimo in questa edizione. Il fuoriclasse trentanovenne si inventa alla mezzora del primo tempo una magia delle sue: movimento da centravanti a chiamare il lancio di Lisandro Martinez, controllo divino e conclusione di sinistro a bruciare l'intervento di Vozinha. L'Argentina però gioca il secondo tempo con superficialità e lascia spazio a Capo Verde, che con cuore e personalità riesce a trovare il pareggio lottando anche nei supplementari, dove si inventa il 2-2 prima di cadere definitivamente al 111'.

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