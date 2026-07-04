Argentina agli ottavi, ma che fatica: Capo Verde sfiora l'impresa, decide un autogol ai supplementari
L'Argentina passa, ma che fatica. E' servito un autogol di Borges al 6' del secondo tempo supplementare per piegare Capo Verde al termine di una partita sorprendente. Prima Messi a illuminare ancora una volta con un gioiello di pura classe, poi il pareggio meritato di Duarte e le parate di Vozinha che costringono la nazionale di Scaloni ad andare ai supplementari sull'1-1. Qui si apre un'altra partita, con il gol di Lisandro Martinez, il secondo pareggio con una rete pazzesca di Cabral e l'autogol di Borges su colpo di testa di Romero che vale il passaggio agli ottavi, dove l'Argentina incontrerà l'Egitto di Salah.