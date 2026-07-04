Mondiali 2026, tutti gli ottavi di finale: si parte con Canada - Marocco, il quadro completo

Sabato 4 luglio

Ore 19 Canada - Marocco

Ore 23 Paraguay - Francia

Domenica 5 luglio

Ore 22 Brasile - Norvegia

Lunedì 6 luglio

Ore 02:00 Messico - Inghilterra

Ore 21 Portogallo - Spagna

Martedì 7 luglio

Ore 02: 00 Stati Uniti - Belgio

Ore 18 Argentina - Egitto

Ore 22 Svizzera - Colombia

Ottavi di finale Mondiali, arriva la Colombia

L'8 poi si riposa, dal 9 via ai quarti di finale. Il calendario è ricchissimo, mancava solo una tra Colombia e Ghana per completare il quadro. Come da pronostico hanno vinto i sudamericani che, è vero, hanno segnato un solo gol e per di più in avvio, ma sono squadra solida e potrebbero diventare la sorpresa del torneo. Il quarto con la Svizzera è apertissimo. Dopo aver chiuso il Gruppo K davanti al Portogallo, la squadra di Néstor Lorenzo può e vuole sognare. E la partita con il Ghana ha dimostrato molta concretezza, al di là del risultato finale. Il gol porta la firma di Arias: Luis Suárez, entrato al posto dell'infortunato Jhon Córdoba, si è involato sulla fascia destra prima di servire un pallone al centro dell'area, dove il giocatore del Palmeiras ha indirizzato di prima intenzione il pallone nell'angolino basso.