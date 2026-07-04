Mondiali 2026, tutti gli ottavi di finale: si parte con Canada - Marocco, il quadro completo
Mondiali 2026, siamo sempre più nel vivo. Con un gol di Arias al 14' la Colombia elimina il Ghana e completa così il tabellone degli ottavi di finale, al via già oggi con Canada - Marocco alle 19 e, più tardi, Paraguay - Francia. Di seguito il quadro completo degli ottavi con gli orari italiani.
Sabato 4 luglio
Ore 19 Canada - Marocco
Ore 23 Paraguay - Francia
Domenica 5 luglio
Ore 22 Brasile - Norvegia
Lunedì 6 luglio
Ore 02:00 Messico - Inghilterra
Ore 21 Portogallo - Spagna
Martedì 7 luglio
Ore 02: 00 Stati Uniti - Belgio
Ore 18 Argentina - Egitto
Ore 22 Svizzera - Colombia
Ottavi di finale Mondiali, arriva la Colombia
L'8 poi si riposa, dal 9 via ai quarti di finale. Il calendario è ricchissimo, mancava solo una tra Colombia e Ghana per completare il quadro. Come da pronostico hanno vinto i sudamericani che, è vero, hanno segnato un solo gol e per di più in avvio, ma sono squadra solida e potrebbero diventare la sorpresa del torneo. Il quarto con la Svizzera è apertissimo. Dopo aver chiuso il Gruppo K davanti al Portogallo, la squadra di Néstor Lorenzo può e vuole sognare. E la partita con il Ghana ha dimostrato molta concretezza, al di là del risultato finale. Il gol porta la firma di Arias: Luis Suárez, entrato al posto dell'infortunato Jhon Córdoba, si è involato sulla fascia destra prima di servire un pallone al centro dell'area, dove il giocatore del Palmeiras ha indirizzato di prima intenzione il pallone nell'angolino basso.