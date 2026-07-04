Dove vedere Canada-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Canada-Marocco apre il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026 . Mezzogiorno di fuoco a Houston, con gli uomini di Marsch che, dopo aver eliminato il Sudafrica, affrontano la nazionale africana, che nel turno precedente ha invece avuto la meglio sull'Olanda. In palio il pass per i quarti di finale, dove ci sarà la sfida con la vincente di Paraguay-Francia .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Canada-Marocco, l'orario

Canada-Marocco è in programma negli Stati Uniti, al Nrg Stadium di Houston oggi, sabato 4 luglio, alle 19:00 (ore italiane). Il direttore di gara sarà l'inglese Oliver. I guardalinee saranno Burt e Mainwarning. L'olanede Makkelie il quarto uomo.

Dove vedere Canada-Marocco in diretta tv

Canada-Marocco sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Canada-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Canada-Marocco anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.