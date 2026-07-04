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Dove vedere Canada-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

A Houston ha il via il programma degli ottavi di finale: le possibili scelte di Marsch e Ouahbi
TagscanadaMaroccoMondiali 2026

Canada-Marocco apre il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Mezzogiorno di fuoco a Houston, con gli uomini di Marsch che, dopo aver eliminato il Sudafrica, affrontano la nazionale africana, che nel turno precedente ha invece avuto la meglio sull'Olanda. In palio il pass per i quarti di finale, dove ci sarà la sfida con la vincente di Paraguay-Francia.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Canada-Marocco, l'orario

Canada-Marocco è in programma negli Stati Uniti, al Nrg Stadium di Houston oggi, sabato 4 luglio, alle 19:00 (ore italiane). Il direttore di gara sarà l'inglese Oliver. I guardalinee saranno Burt e Mainwarning. L'olanede Makkelie il quarto uomo.

Dove vedere Canada-Marocco in diretta tv

Canada-Marocco sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Canada-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Canada-Marocco anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Marsch e Ouahbi

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Millar; Davd, Oluwaseyi. A disposizione:  St. Clair, Goodman, Waterman, Jones, Davies, Sigur, Choiniere, Osorio, Ahmed, Nelson, Shaffelburg, P. David, Larin, De Fougerolles . Ct. Marsch.

Indisponibili: Koné.

Squalificati: -.

Diffidati: Saliba, Sigur.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, ElKhannouss; Saibari. A disposizione: Tagnaouti, El Kajoui, Halhal, Saadane, Salah-Eddine, Belammari, El Ouahdi, Amrabat, El Mourabet, Sbai, Talbi, Yassine, Amaimouni-Echghouyab, Rahimi, El Kaabi  Ct. Ouahbi.

Indisponibili: -. 

Squalificati: -.

Diffidati: Diop.

 

 

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Canada-Marocco apre il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Mezzogiorno di fuoco a Houston, con gli uomini di Marsch che, dopo aver eliminato il Sudafrica, affrontano la nazionale africana, che nel turno precedente ha invece avuto la meglio sull'Olanda. In palio il pass per i quarti di finale, dove ci sarà la sfida con la vincente di Paraguay-Francia.

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