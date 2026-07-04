Meteora Roma, il portiere australiano Ryan devastato dopo il flop con l'Egitto: "Sono a pezzi". I retroscena tra video segreti, idee di Salah e quel numero...
Se Momo Salah ha fatto quello che ha fatto (rigore a cucchiaio in un sedicesimo Mondiale) è per due motivi. Il primo: è un campione. E i campioni hanno sempre voglia di incidere, specie quando Haaland, Messi, Mbappè, Kane e Cristiano Ronaldo lo hanno già fatto. Secondo: poco prima dei rigori aveva visto su un I pad un video in cui Ryan, il portiere dell'Australia, in Liga provava a pararne uno a Mbappé. Bene, il portiere si butta sempre prima, lo "scavino" si può fare, il pensiero di Salah. Egitto agli ottavi, Australia senza parole. Soprattutto per la scelta del ct Tony Popovic. Il quale, stupendo in primis il suo staff e tutti i giocatori, al 119' ha pensato bene (o male?) di togliere il portiere titolare, che tanto aveva parato durante la partita, per inserire il vice, Mat Ryan appunto. Il motivo? Non è chiaro: c'è chi dice che lo aveva visto bene in allenamento e chi, invece, pensa fosse una questione scaramantica. Lui, il ct, ha detto: "Pensavamo che la sua esperienza potesse fare la differenza". Non è successo. A fine partita il portiere titolare, Beach, ha invece ammesso: "Non ho idea del perché io sia stato sostituito, l'ho capito quando ho visto il mio numero sul tabellone". Ryan, invece, era devastato: "Sono a pezzi, è il momento peggiore della mia carriera". Euforici, invece, gli egiziani, anche grazie all'eccellente lavoro dello staff.
Il video e la scelta di Salah
Durante il discorso prima dell'inizio dei rigori, un match analyst ha tirato fuori un I pad e tutti si sono messi ad analizzare Ryan. Le immagini hanno mostrato un rigore che Kylian Mbappé ha segnato al portiere australiano nella scorsa stagione della Liga spagnola. Gli egiziani si sono resi conto che Ryan si tuffava prima del tempo, cercando di indovinare il lato. Momo Salah è stato uno di quelli che ha prestato più attenzione al video e si è comportato di conseguenza, tanto che né lui né i suoi compagni hanno sbagliato niente.
Ryan, chi è il portiere ex Roma che non ha parato i rigori contro l'Egitto
Classe 1992 Ryan è stato una meteora nella Roma: anno 2024-205, appena una presenza in Coppa Italia. Che sia esperto è vero: oltre 300 partite in Europa tra campionati nazionali e competizioni Uefa. Ha giocato in Belgio, Spagna, Inghilterra, Danimarca e Olanda. Con l’Australia ha disputato quattro Mondiali: 2014, 2018, 2022 e 2026. Dopo 36 presenze nell'ultima stagione con il Levante ora è svincolato.