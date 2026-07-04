Meteora Roma, il portiere australiano Ryan devastato dopo il flop con l'Egitto: "Sono a pezzi". I retroscena tra video segreti, idee di Salah e quel numero...

Se Momo Salah ha fatto quello che ha fatto (rigore a cucchiaio in un sedicesimo Mondiale) è per due motivi. Il primo: è un campione. E i campioni hanno sempre voglia di incidere, specie quando Haaland, Messi, Mbappè, Kane e Cristiano Ronaldo lo hanno già fatto. Secondo: poco prima dei rigori aveva visto su un I pad un video in cui Ryan, il portiere dell'Australia, in Liga provava a pararne uno a Mbappé. Bene, il portiere si butta sempre prima, lo "scavino" si può fare, il pensiero di Salah. Egitto agli ottavi, Australia senza parole. Soprattutto per la scelta del ct Tony Popovic. Il quale, stupendo in primis il suo staff e tutti i giocatori, al 119' ha pensato bene (o male?) di togliere il portiere titolare, che tanto aveva parato durante la partita, per inserire il vice, Mat Ryan appunto. Il motivo? Non è chiaro: c'è chi dice che lo aveva visto bene in allenamento e chi, invece, pensa fosse una questione scaramantica. Lui, il ct, ha detto: "Pensavamo che la sua esperienza potesse fare la differenza". Non è successo. A fine partita il portiere titolare, Beach, ha invece ammesso: "Non ho idea del perché io sia stato sostituito, l'ho capito quando ho visto il mio numero sul tabellone". Ryan, invece, era devastato: "Sono a pezzi, è il momento peggiore della mia carriera". Euforici, invece, gli egiziani, anche grazie all'eccellente lavoro dello staff.