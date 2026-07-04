Dove vedere Paraguay-Francia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Paraguay-Francia, l'orario

Paraguay-Francia è in programma negli Stati Uniti, al Philadelphia Stadium oggi, sabato 4 luglio, alle 23:00 (ore italiane). Il direttore di gara sarà l'uzbeko Tantashev. I guardalinee saranno Tsapenko e Gaynullin. Il qatariota Al Jassim il quarto uomo.

Dove vedere Paraguay-Francia in diretta tv

Paraguay-Francia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai Play. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Paraguay-Francia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Paraguay-Francia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.