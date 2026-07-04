Dove vedere Paraguay-Francia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Al via gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Paraguay-Francia pone di fronte una delle sorprese del torneo, i sudamericani di Alfaro, che nel turno precedente hanno eliminato la Germania ai calci di rigore, e una delle nazionali favorite per il successo finale. Gli uomini di Deschamps sono reduci dal netto 3-0 rifilato alla Svezia. In palio il pass per i quarti di finale, dove ci sarà la sfida con la vincente di Canada-Marocco.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Paraguay-Francia, l'orario
Paraguay-Francia è in programma negli Stati Uniti, al Philadelphia Stadium oggi, sabato 4 luglio, alle 23:00 (ore italiane). Il direttore di gara sarà l'uzbeko Tantashev. I guardalinee saranno Tsapenko e Gaynullin. Il qatariota Al Jassim il quarto uomo.
Dove vedere Paraguay-Francia in diretta tv
Paraguay-Francia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai Play. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Paraguay-Francia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Paraguay-Francia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Alfaro e Deschamps
PARAGUAY (4-2-3-1): Gill; Caceres, G.Gomez, J.Canale, Aonso; Cubas, Bobadilla; Almiron, Galarza, Enciso; Avalos. A disposizione: R. Fernández, Olveira, Velázquez, Balbuena, Maidana, D. Gómez, Mauricio, Kaku, Ojeda, Sosa, Caballero, Pitta, Sanabria, Arce. Indisponibili: Alderete. Squalificati: - Diffidati: Cubas, Galarza. Ct. Alfaro.
Indisponibili: Alderete.
Squalificati: Cubas, Galarza.
Diffidati: -.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, T. Hernandez, Konaté, L. Hernandez, M. Koné, Lacroix, Kanté, Zaïre-Emery, D. Doué, Mateta, Cherki, Akliouche, Thuram. Ct. Deschamps.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Al via gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Paraguay-Francia pone di fronte una delle sorprese del torneo, i sudamericani di Alfaro, che nel turno precedente hanno eliminato la Germania ai calci di rigore, e una delle nazionali favorite per il successo finale. Gli uomini di Deschamps sono reduci dal netto 3-0 rifilato alla Svezia. In palio il pass per i quarti di finale, dove ci sarà la sfida con la vincente di Canada-Marocco.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Paraguay-Francia, l'orario
Paraguay-Francia è in programma negli Stati Uniti, al Philadelphia Stadium oggi, sabato 4 luglio, alle 23:00 (ore italiane). Il direttore di gara sarà l'uzbeko Tantashev. I guardalinee saranno Tsapenko e Gaynullin. Il qatariota Al Jassim il quarto uomo.
Dove vedere Paraguay-Francia in diretta tv
Paraguay-Francia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai Play. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Paraguay-Francia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Paraguay-Francia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.