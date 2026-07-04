La delusione di De Roon per l'eliminazione dell'Olanda: "Eravamo convinti di vincere i Mondiali"

De Roon: "Eravamo convinti di poter vincere il Mondiale"

"E poi ti ritrovi improvvisamente a digitare queste parole da casa e a dover cercare vacanze, mentre in realtà non ne hai alcuna voglia. Cercare di evitare in qualche modo i Mondiali in TV e sui social media. Per fortuna le partite sono per lo più di notte e quindi non vedo molto". Si apre così il commento di De Roon, il quale poi è passato a esplicitare il disappunto dei giocatori olandesi: "Quello che era iniziato come una grande sorpresa e soprattutto come una gioia immensa per il fatto di poter far parte della squadra che sarebbe andata ai Mondiali, si è concluso con una enorme delusione che non sono ancora riuscito del tutto a superare". In particolar modo, il centrocampista ha ammesso la convinzione della nazionale di poter vincere la competizione: " Io, noi, eravamo convinti che questa fosse la squadra che ce l’avrebbe fatta. Per la prima volta campioni del mondo. L’Olanda. Una fiducia e uno spirito di squadra che crescevano durante la fase a gironi, con ottime prestazioni, un calcio dominante, ma soprattutto tanti gol. E poi, all’improvviso, una fine così brusca. Incredulità: ancora una volta non siamo riusciti a soddisfare le aspettative che avevamo di noi stessi e quelle di tante altre persone".

"Non volevamo tornare a casa. Se ne va Koeman, ha significato molto per me"

"Non volevamo ancora tornare a casa. Forse questo vale per ogni squadra ai Mondiali, ma non doveva ancora finire. La camminata arancione, il pullman arancione: avrebbero dovuto ancora attraversare diverse città d’America". Continua così lo sfogo di De Roon, prima di riservare un messaggio al commissario tecnico dimissionario Koeman: "Inoltre, se ne va l’allenatore, una persona che ha significato molto per me. Non solo durante il suo primo periodo, ma anche questa convocazione per andare comunque ai Mondiali ha reso il nostro legame ancora più forte". Quindi, la gratitudine: "Sono incredibilmente grato all’allenatore, ai ragazzi, allo staff e al pubblico olandese (tranne agli idioti razzisti) per l’incredibile sostegno".