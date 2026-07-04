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19:00
Mondiali - 04.07.2026
Houston Stadium

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Canada-Marocco diretta Mondiali: segui la sfida agli ottavi di finale. Coppa del Mondo oggi LIVE

Dopo aver eliminato l'Olanda, Hakimi e compagni sfidano la nazionale allenata da Marsch per un posto nei quarti: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagscanadaMaroccoMondiali 2026
Aggiorna

È il giorno di Canada-Marocco. La nazionale allenata dal ct Marsch, che rappresenta uno dei tre Paesi ospitanti dei Mondiali 2026, affronta Hakimi e compagni nel match che dà il via agli ottavi di finale della competizione iridiata. La selezione canadese ha eliminato il Sudafrica ai sedicesimi mentre gli uomini di Ouahbi sono riusciti ad avere la meglio, al termine della lotteria dei calci di rigore, dell'Olanda di Malen. Ai quarti, la vincente di Canada-Marocco sfiderà una tra Francia e Paraguay. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

18:00

Allo Houston Stadium il Canada e il Marocco cercano il pass per i quarti di finale

Canada-Marocco si gioca allo Houston Stadium, scelto per ospitare cinque partite della fase a gironi, un incontro dei sedicesimi di finale (Brasile-Giappone) e l'odierno ottavo di finale.

17:50

Le curiosità prepartita: tutto su Canada-Marocco

Tutte le curiosità prepartita su Canada-Marocco (Fonte: Opta).

17:45

Le formazioni ufficiali di Canada-Marocco

Canada-Marocco, le formazioni ufficiali.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, De Foigerolles, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed; David, Oluwaseyi. A disposizione: St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Cornelius, Davies, Choinière, Millar, Shaffelburg, Osorio, Saliba, Larin, David, Nelson. Ct. Marsch.

MAROCCO (4-2-3-1): Bonou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Riad, Belammari, Salah Eddine, Amrabat, Talbi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni. Ct. Ouahbi.

17:45

Canada-Marocco, cresce l'attesa a Houston

Tutto pronto per Canada-Marocco, in programma allo Houston Stadium, alle 19 (ore italiane), valida per lgi ottavi di finale del Mondiale 2026. In palio c'è il pass per i quarti di finale del torneo iridato dove la vincente di Canada-Marocco sfiderà una tra Francia e Paraguay  per un posto in semifinale.

Houston Stadium - Houston, Texas, USA

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