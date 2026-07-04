Canada-Marocco diretta Mondiali: segui la sfida agli ottavi di finale. Coppa del Mondo oggi LIVE

È il giorno di Canada-Marocco. La nazionale allenata dal ct Marsch, che rappresenta uno dei tre Paesi ospitanti dei Mondiali 2026, affronta Hakimi e compagni nel match che dà il via agli ottavi di finale della competizione iridiata. La selezione canadese ha eliminato il Sudafrica ai sedicesimi mentre gli uomini di Ouahbi sono riusciti ad avere la meglio, al termine della lotteria dei calci di rigore, dell'Olanda di Malen. Ai quarti, la vincente di Canada-Marocco sfiderà una tra Francia e Paraguay. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.