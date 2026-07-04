Paraguay-Francia a rischio slittamento: allerta meteo a Philadelphia, cosa sta succedendo

Paraguay-Francia: la diretta della partita

Allerta meteo, rischio slittamento per Paraguay-Francia

Come già accaduto lo scorso 23 giugno in occasione di Francia-Iraq nello stesso stadio, le condizioni meteo potrebbero comportare la sospensione del match. Previsti forti temporali e la Fifa ha confermato che si seguirà il protocollo standard in particolare in caso di fulmini entro un raggio di circa dieci chilometri, una situazione che comporterebbe lo slittamento del calcio d'inizio o della sospensione della partita per almeno 30 minuti.

Il protocollo in caso di maltempo

Ma qual è esattamente il protocollo in caso di maltempo? Le regole del National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) sono chiare e sono riassunte in tre punti: 1) la gara viene interrotta per almeno 30 minuti in caso di fulmini rilevati entro 8 miglia (12,8 chilometri) dallo stadio; 2) tutti i calciatori devono abbandonare immediatamente il campo e i tifosi cercare rifugio al coperto; 3) il countdown dei 30 minuti riparte daccapo dopo il rilevamento di nuovi fulmini. Non esiste comunque un limite di tempo prestabilito per l'annullamento del match, con la Fifa che ha il potere di valutare caso per caso.