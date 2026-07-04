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La Francia non incanta, ma basta un rigore di Mbappé per eliminare il Paraguay: ai quarti c'è il Marocco

Partita brutta nel caldo infernale di Philadelphia. Koné e Rabiot ci provano nel primo tempo, poi al 70' Kylian mette il suo settimo sigillo sul Mondiale dal dischetto
2 min
TagsMondiale 2026FranciaParaguay

La Francia non brilla, ma passa ai quarti di finale dove affronterà il Marocco il 9 luglio alle 22. Alla squadra di Deschamps basta un gol di Mbappé su rigore al 70', che sale a quota 7 e aggancia Messi in vetta alla classifica dei capocannonieri del Mondiale. A condizionare il match anche il grande caldo a Philadelphia, dove si sono registrati quasi 40 gradi. La chiave del match è stata chiarissima fin dall'inizio: Paraguay con il pullman davanti alla porta. Nel primo tempo partita bloccata con Manu Koné e Adrien Rabiot unici a provarci. La sola vera occasione da gol è un tiro velenoso da fuori del centrocampista della Roma deviato in angolo con un bel riflesso da Gill. 

Mbappé la decide su rigore

La tattica del ct Alfaro ha retto per 70 minuti, quando Doue ha seminato il panico in mezzo a 4 giocatori, prima di venire steso dallì'intervento duro di Diego Gomez che l'arbitro incredibilmente non aveva visto. Dopo la revisione al Var però, era impossibile non assegnare il penalty. In pieno recupero Mbappé ha sfiorato il raddoppio, ma è stato bravissimo Gill a neutralizzare il tiro. Il Paraguay era già stato in grado di eliminare la Germania ai sedicesimi e non è riuscito a fare il bis, ma esce a testa alta. È vero, non ha mai impensierito Maignan, e spesso l'ha buttata sul nervosismo soprattutto con Galarza, ma il divario tra le due squadre era enorme. Ai quarti servirà sicuramente un'altra Francia per battere il Marocco, che ha eliminato il Canada. 

 

 

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