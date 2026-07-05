Dove vedere Brasile-Norvegia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Prosegue il programma gli ottavi di finale del Mondiale 2026. In New Jersey andrà in scena Brasile-Norvegia, la sfida tra Vinicius e Haaland, tra Ancelotti e la nazionale che ha fatto impazzire l'Italia nel girone di qualificazione. In palio c'è un posto ai quarti contro la vincente di Messico-Inghilterra.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Brasile-Norvegia, l'orario
Brasile-Norvegia è in programma negli Stati Uniti, precisamente al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey oggi, domenica 5 luglio, alle 22:00 (ore italiane). La gara si disputerà nell'impianto designato per ospitare la finale del torneo.
Dove vedere Brasile-Norvegia in diretta tv
Brasile-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Brasile-Norvegia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Brasile-Norvegia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Ancelotti e Solbakken
BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Danilo, Vinicius Junior; Matheus Cunha. A disposizione: Ederson, Weverton, Bremer, Roger Ibañez, Leo Pereira, Alex Sandro, Ederson, Fabinho, Martinelli, Neymar, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick. Ct. Ancelotti.
Indisponibili: Raphinha, Paquetà.
Squalificati: -.
Diffidati: Danilo, Casemiro.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Maller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Sorloth; Haaland, Nusa. A disposizione: Tangvik, Selvik, Falchener, Langas, Ostigard, Bjorkan, Ryerson, Aursnes, Thorstvedt, Thorsby, Aasgaard, Schjelderup, Hauge, Bobb, Strand Larsen. Ct. Solbakken.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Nusa.
Prosegue il programma gli ottavi di finale del Mondiale 2026. In New Jersey andrà in scena Brasile-Norvegia, la sfida tra Vinicius e Haaland, tra Ancelotti e la nazionale che ha fatto impazzire l'Italia nel girone di qualificazione. In palio c'è un posto ai quarti contro la vincente di Messico-Inghilterra.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Brasile-Norvegia, l'orario
Brasile-Norvegia è in programma negli Stati Uniti, precisamente al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey oggi, domenica 5 luglio, alle 22:00 (ore italiane). La gara si disputerà nell'impianto designato per ospitare la finale del torneo.
Dove vedere Brasile-Norvegia in diretta tv
Brasile-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Brasile-Norvegia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Brasile-Norvegia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.