Dove vedere Brasile-Norvegia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Prosegue il programma gli ottavi di finale del Mondiale 2026 . In New Jersey andrà in scena Brasile-Norvegia , la sfida tra Vinicius e Haaland, tra Ancelotti e la nazionale che ha fatto impazzire l'Italia nel girone di qualificazione. In palio c'è un posto ai quarti contro la vincente di Messico-Inghilterra.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Brasile-Norvegia, l'orario

Brasile-Norvegia è in programma negli Stati Uniti, precisamente al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey oggi, domenica 5 luglio, alle 22:00 (ore italiane). La gara si disputerà nell'impianto designato per ospitare la finale del torneo.

Dove vedere Brasile-Norvegia in diretta tv

Brasile-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Brasile-Norvegia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Brasile-Norvegia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.