Corriere dello Sport.it
domenica 5 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Brasile-Norvegia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al MetLife Stadium i verdeoro di Ancelotti sfidano i norvegesi di Solbakken: le probabili formazioni
TagsBrasileNorvegiaMondiali

Prosegue il programma gli ottavi di finale del Mondiale 2026. In New Jersey andrà in scena Brasile-Norvegia, la sfida tra Vinicius e Haaland, tra Ancelotti e la nazionale che ha fatto impazzire l'Italia nel girone di qualificazione. In palio c'è un posto ai quarti contro la vincente di Messico-Inghilterra.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Brasile-Norvegia, l'orario

Brasile-Norvegia è in programma negli Stati Uniti, precisamente al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey oggi, domenica 5 luglio, alle 22:00 (ore italiane). La gara si disputerà nell'impianto designato per ospitare la finale del torneo.

Dove vedere Brasile-Norvegia in diretta tv

Brasile-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Brasile-Norvegia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Brasile-Norvegia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Ancelotti e Solbakken

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Danilo, Vinicius Junior; Matheus Cunha. A disposizione: Ederson, Weverton, Bremer, Roger Ibañez, Leo Pereira, Alex Sandro, Ederson, Fabinho, Martinelli, Neymar, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick. Ct. Ancelotti.

Indisponibili: Raphinha, Paquetà.

Squalificati: -.

Diffidati: Danilo, Casemiro.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Maller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Sorloth; Haaland, Nusa. A disposizione: Tangvik, Selvik, Falchener, Langas, Ostigard, Bjorkan, Ryerson, Aursnes, Thorstvedt, Thorsby, Aasgaard, Schjelderup, Hauge, Bobb, Strand Larsen. Ct. Solbakken.

Indisponibili: -. 

Squalificati: -.

Diffidati: Nusa.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Prosegue il programma gli ottavi di finale del Mondiale 2026. In New Jersey andrà in scena Brasile-Norvegia, la sfida tra Vinicius e Haaland, tra Ancelotti e la nazionale che ha fatto impazzire l'Italia nel girone di qualificazione. In palio c'è un posto ai quarti contro la vincente di Messico-Inghilterra.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Brasile-Norvegia, l'orario

Brasile-Norvegia è in programma negli Stati Uniti, precisamente al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey oggi, domenica 5 luglio, alle 22:00 (ore italiane). La gara si disputerà nell'impianto designato per ospitare la finale del torneo.

Dove vedere Brasile-Norvegia in diretta tv

Brasile-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Brasile-Norvegia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Brasile-Norvegia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Il modello NorvegiaLa Francia non incanta ma passa
1
Dove vedere Brasile-Norvegia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le possibili scelte di Ancelotti e Solbakken

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS