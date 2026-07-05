Dove vedere Messico-Inghilterra, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Messico-Inghilterra, l'orario

Messico-Inghilterra è in programma allo stadio Azteca di città del Messico nella notte tra domenica 5 e lunedì 6, alle 2:00 (ore italiane). Il direttore di gara sarà l'australiano Faghani, i guardalinee Lakrindis e Lindsay. Jayed il quarto uomo.

Dove vedere Messico-Inghilterra in diretta tv

Messico-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Messico-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Messico-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.