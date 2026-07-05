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Dove vedere Messico-Inghilterra, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Negli ottavi di finale i padroni di casa di Aguirre ospiteranno la nazionale di Tuchel: le probabili formazioni
TagsMessicoInghilterraMondiali

Prosegue il programma gli ottavi di finale del Mondiale 2026 con Messico-Inghilterra. Gli uomini di Aguirre, dopo aver eliminato l'Ecuador, affronta a città del Messico l'Inghilterra di Tuchel, che ai sedicesimi ha battuto la Repubblica Democratica del Congo. In palio c'è un posto ai quarti contro la vincente di Brasile-Norvegia.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Messico-Inghilterra, l'orario

Messico-Inghilterra è in programma allo stadio Azteca di città del Messico nella notte tra domenica 5 e lunedì 6, alle 2:00 (ore italiane). Il direttore di gara sarà l'australiano Faghani, i guardalinee Lakrindis e Lindsay. Jayed il quarto uomo.

Dove vedere Messico-Inghilterra in diretta tv

Messico-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Messico-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Messico-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Aguirre e Tuchel

MESSICO (4-3-3): Rangel; Jorge Sanchez, Montes, J.Vasquez, Gallardo; G.Mora, Lira, L.Roma; Alvarado, Jimenez, Quinones. A disposizione:  Acevedo, Ochoa, Chavez, Reyes, Alvarez, Chavez, Vargas, Pineda, Gutierrez, Vega, Huerta, Gimenez, Gonzalez, Martinez. Ct. Aguirre.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Stones, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. A disposizione: Henderson, Trafford, Quansah, Chalobah, Spence, James, Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Gordon, Saka, Watkins, Toney. Ct. Tuchel.

Indisponibili: -. 

Squalificati: -.

Diffidati: Bellingham.

 

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Prosegue il programma gli ottavi di finale del Mondiale 2026 con Messico-Inghilterra. Gli uomini di Aguirre, dopo aver eliminato l'Ecuador, affronta a città del Messico l'Inghilterra di Tuchel, che ai sedicesimi ha battuto la Repubblica Democratica del Congo. In palio c'è un posto ai quarti contro la vincente di Brasile-Norvegia.

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Messico-Inghilterra, l'orario

Messico-Inghilterra è in programma allo stadio Azteca di città del Messico nella notte tra domenica 5 e lunedì 6, alle 2:00 (ore italiane). Il direttore di gara sarà l'australiano Faghani, i guardalinee Lakrindis e Lindsay. Jayed il quarto uomo.

Dove vedere Messico-Inghilterra in diretta tv

Messico-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Messico-Inghilterra, dove vederla in streaming

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