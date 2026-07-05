Klopp esce allo scoperto: "Sono pronto per tornare ad allenare". E la Germania lo aspetta…

«Due anni fa ho lasciato il Liverpool dicendo che non avevo le energie per affrontare una nuova sfida. Ora mi sento completamente recuperato, ho ricaricato le batterie e sono pronto». Così Jürgen Klopp, l’uomo più chiacchierato di Germania, si è esposto a Magenta TV. Secondo Sky Deutschland avrebbe già l’accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico (responsabile del settore calcio globale del gruppo) e assumere la guida della Mannschaft. Lui da un lato frena - «prima di qualsiasi accordo dovrò confrontarmi con il mio capo, Oliver Mintzlaff», - dall’altro parla come candidato in pectore: «Il momento non è perfetto ma è migliore rispetto al passato. Il calcio tedesco è a un punto di svolta. Dobbiamo rivoluzionare molte cose. Che sia io o qualcun altro a ricoprire l’incarico, queste trasformazioni sono necessarie».