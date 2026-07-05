Così diversi, così egoisti: Messi e Cristiano Ronaldo, due leader dominanti

Sono arrivati lì più o meno come il Jurassic Park della situazione, qualcosa come l’ultimo giro prima di scendere dalla giostra , tutti e due già da tempo umarell nei giardinetti del calcio diversamente stressato , uno in Arabia e l’altro a Miami. Ronaldo 41 anni, Messi 39. Jurassic un bel par di: siamo appena agli ottavi e anche stavolta è il loro Mondiale . Ronaldo che diventa l’unico ad aver segnato in sei Mondiali diversi (a partire dal 2006), Messi che con le sette reti segnate finora è il miglior marcatore mondiale di sempre (20 gol). Tutto questo come sovrapprezzo al monte record dei due fenomeni , per i quali la statistica è già smodatamente obesa: presi assieme, quasi 2.000 gol tra club e nazionali, 85 trofei, 13 Palloni d’oro sugli ultimi 17 assegnati. Ingordi.

Messi e Ronaldo: venti anni dopo sempre loro al centro

Vent’anni dopo, da quando grosso modo è iniziata la tiritera del dualismo irrisolto e irrisolvibile, siamo di nuovo allo stesso punto: loro al centro, altro che umarell, e tutti attorno gli umani del pianeta Terra a chiedersi chi sia meglio dei due. Guardando i campioni, uno è venduto come più completo e uomo-squadra, l’altro come implacabile killer e inguaribile individualista. Ma è facendo focus sulle persone (i personaggi) che la spaccatura diventa insanabile, neanche a mettersi con l’attak. Si procede come per le temperature: più del dato oggettivo conta il percepito. Messi è vissuto come il bravo figlio taciturno e umile, il genero che tutte le suocere vorrebbero avere, il compagno di banco che non fa mai la spia e l’amico che non fa lo scemo con la fidanzata dell’amico. Ronaldo no, Ronaldo non è considerato umile e schivo: viene pensato come un coatto ai massimi livelli, un egomane che fondamentalmente ama solo due persone, io e sé, un cultore culturista della tartaruga, un vanitoso simpatico come l’eritema solare. Di Messi piace pensare che sia nato in una stalla e deposto in una mangiatoria, riscaldato soltanto dal soffio di un bue e di un asino, di Ronaldo viene spontaneo immaginarlo mentre impartisce ordini dall’alto al suo braccio destro e Nostro Signore.

Nel referendum simpatia troppo facile pronosticare Messi

Sull’inestricabile confronto, ha detto in questi giorni Saha, ex compagno di Ronaldo al Manchester United: «Ronaldo parla più di Messi. Si mette in mostra più di Messi. Messi appare più timido, quasi fragile, e forse per questo riceve protezione. Ronaldo non chiede protezione, quindi non la ottiene. È semplice. Lui si espone e dice: sono il migliore. E questo può non piacere. Ma non solo parla. Anche coi fatti zittisce tutti. L’avevano criticato, nella seconda partita contro l’Uzbekistan ha reagito a modo suo. Non è facile, a 41 anni». Fatturano tutti e due come petrolieri, ma Messi sembra vivere a pane e cipolla, l’altro sbatte in faccia interi capannoni di macchine iperboliche, si fa fotografare su yacht che faticano a starci nello Stretto di Messina e con la moglie perennemente in bikini compare sempre in ville da magnate russo. Nel referendum simpatia è troppo facile pronosticare Messi. Il percepito tira tutto dalla sua parte, Ronaldo non fa niente per uscirne da simpatico, diciamo pure che come la nostra sinistra snob e spocchiosa fa perennemente campagna elettorale per l’altro, qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia.

La carogna e il santino, ma entrambi scelgono i compagni

La carogna e il santino, questo il risultato. Eppure. Eppure tutti e due, con posture diverse e maschere diverse, sono figure ugualmente dominanti e fondamentalmente individualiste. È scritto nel librone dei luoghi comuni che il vero fuoriclasse sia sempre egoista, e se diventano luoghi comuni è segno che una verità la contengono. Messi è felpato e dimesso, Ronaldo è bullo e spaccone, ma entrambi scelgono i compagni, spesso anche gli allenatori (per Messi, eventualmente chiedere a Dybala). Là dentro, nello spogliatoio, hanno più voce in capitolo del presidente di una federazione. Si sentono i migliori, sanno di essere i migliori, pretendono di essere considerati (e riveriti) come migliori. In campo esigono il pallone come e quando (sempre) piace a loro, chi non lo capisce e chi non si piega allo schema (10-1) la prossima volta a sta a casa, o si cerchi un altro lavoro. Messi come Ronaldo, Ronaldo come Messi. Sono padroni del talento, fanno i padroni in tutto e per tutto. E il resto è solo poesia.

L'unico limite: hanno una scadenza

Per quanto spoetizzante, questa realtà comunque produce arte: da vent’anni fanno tutto loro, da vent’anni non si parla che di loro. E persino l’idea che ciascuno dei due, nel segreto della propria personalità, compiaciuto coltivi i modi e i tempi di questo dualismo, di questa teoria degli opposti, non è un’idea così campata in aria. Nel grande teatro del loro tempo, recitano da veri istrioni. Sono gli eterni mattatori del divismo moderno. C’è un solo limite: anche loro, persino loro, hanno una scadenza. Anche se non sembra, è l’ultima volta che li vediamo all’opera e che li mettiamo uno contro l’altro. Poi titoli di coda. Il prossimo Mondiale è fra quattro anni, ma già mancano.