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Ibrahimovic: "Francia provocata dal Paraguay. Io avrei preso quattro rossi e mandato qualcuno all'ospedale" 

L'advisor svedese del Milan commenta la prestazione della nazionale di Deschamps, capace di eliminare i sudamericani nonostante le difficoltà
2 min
TagsIbrahimovicFranciaParaguay

Presente al Mondiale come commentatore di Fox Sports, l'advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua sulla vittoria della Francia sul Paraguay negli ottavi di finale: "Si trattava soprattutto di non lasciarsi provocare, di rimanere calmi, di non cadere nella loro trappola", ha spiegato lo svedese a proposito dell'atteggiamento dei transalpini nonostante i sudamericani abbiano imposto una pressione fisica costante su di loro, al limite dell'antisportività. Un approccio che Ibrahimovic, a suo dire, non avrebbe tollerato da calciatore: "Avrei sicuramente ricevuto quattro cartellini rossi in questa partita e mandato qualcuno all'ospedale. Non mi piacciono, ma le provocazioni fanno parte del gioco", ha sottolineato.

 

L'elogio alla Francia

L'ex attaccante ha poi spiegato nel dettaglio cosa gli è piaciuto della squadra di Deschamps: "La Francia non si è lasciata provocare. La cosa migliore da fare quando si viene provocati è sorridere e non abboccare all'amo, come ha fatto la Francia. Segnare gol, vincere la partita, andare dai tifosi e festeggiare: questo è il modo giusto di reagire". Nel suo quarto di finale, in programma giovedì 9 luglio, la Francia sfiderà il Marocco. 

 

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