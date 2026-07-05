Ibrahimovic: "Francia provocata dal Paraguay. Io avrei preso quattro rossi e mandato qualcuno all'ospedale" 

Presente al Mondiale come commentatore di Fox Sports, l'advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua sulla vittoria della Francia sul Paraguay negli ottavi di finale: "Si trattava soprattutto di non lasciarsi provocare, di rimanere calmi, di non cadere nella loro trappola", ha spiegato lo svedese a proposito dell'atteggiamento dei transalpini nonostante i sudamericani abbiano imposto una pressione fisica costante su di loro, al limite dell'antisportività. Un approccio che Ibrahimovic, a suo dire, non avrebbe tollerato da calciatore: "Avrei sicuramente ricevuto quattro cartellini rossi in questa partita e mandato qualcuno all'ospedale. Non mi piacciono, ma le provocazioni fanno parte del gioco", ha sottolineato.