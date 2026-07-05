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domenica 5 luglio 2026
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 Il Wall Street Journal ironizza sull’Italia: "Ignorano i Mondiali, la loro estate peggiore"

Il punto di vista del quotidiano statunitense sul modo in cui i tifosi azzurri stanno seguendo la rassegna iridata, nuovamente orfana della Nazionale: i dettagli
3 min
TagsMondialiItaliaturismo

ROMA - Già bersaglio qualche settimana fa delle 'frecciate' del presidente della Fifa Gianni Infantino, nelle ore scorse l'Italia del calcio è finita nel mirino del 'Wall Street Journal' che ha ironizzato sull'ennesima assenza degli azzurri ai Mondiali e sul conseguente disinteresse dei tifosi italiani nei confronti della rassegna iridata.

 

 

Senza azzurri un Mondiale per turisti a Roma

Secondo il quotidiano newyorkese il Mondiale è ormai nella fase cruciale e molti turisti a Roma vorrebbero vedere le partite della propria Nazionale, ma spesso e volentieri non ci riescono perché nei bar e nei ristoranti della Capitale i televisori restano spenti, al contrario di quanto accade nel resto dell'anno quando è possibile guardare sia le partite della Serie A, della Champions League e anche della Premier League. In quei pochi bar di Roma dove si trovano televisori accesi sintonizzati sui Mondiali di calcio - sintetizza il 'Wall Street Journal - sono solo i turisti a guardare le partite a riprova di un certo disinteresse da parte dei tifosi italiani, evidentemente condizionati dall'assenza dell'Italia per la terza volta consecutiva, ovvero da ben 12 anni.

 

 

Il Wall Street Journal ironizza sull'Italia del calcio

"Gli italiani - ironizza il quotidiano economico statunitense - stanno vivendo la peggiore estate di sempre. Sconfitta ai Mondiali e caldo torrido". "A volte, sento un barlume di curiosità e mi chiedo cosa stia succedendo ai Mondiali - afferma Saverio Massi Benedetti, gestore di fondi e appassionato tifoso della Roma intervistato dal 'Wsj' -. Così cerco su Google 'Mondiali 2026', ma appena si carica la pagina, la scintilla di interesse si spegne già dentro di me". "La mancata qualificazione della nazionale italiana ai Mondiali per la terza volta consecutiva - conclude il giornale 'a stelle e strisce' -, è un tale imbarazzo in questo Paese pazzo per il calcio che gli italiani la stanno volutamente ignorando".

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