I tifosi del Messico colpiscono ancora, notte insonne per l'Inghilterra: cosa è successo

Scoperto l'hotel dell'Inghilterra, immediate contromisure della polizia messicana

La location del ritiro prepartita doveva rimanere un segreto, ma il mistero è stato rapidamente svelato e così, nella scorsa notte, l'albergo di Città del Messico che ospita I Tre Leoni è stato circondato dai tifosi di casa. Come detto con tanto di banda musicale e fuochi pirotecnici. Auotevidente l'obiettivo: tentare di disturbare il sonno degli avversari. Ma la polizia messicana, ovviamente, non è rimasta a guardare: è intervenuta in assetto antisommossa, ha costituito dei posti di blocco sulle strade e ha allontanato i tifosi dall'area intorno all'hotel, costringendoli a trasferirsi su un ponte poco distante. Qui l'azione di disturbo è continuata ma il disagio per la nazionale allenata da Thomas Tuchel si è sensibilmente ridotto.

Inghilterra in Messico accompagnata da un imponente dispositivo di sicurezza

Da venerdì, l'Inghilterra è protetta da un imponente dispositivo di sicurezza, composto da membri della Guardia Nazionale, della Marina e della Polizia, che hanno eretto delle recinzioni per impedire l'accesso ai tifosi dove pernotta la nazionale inglese. Si è, però, parzialmente ripetuto quello che era accaduto prima dei sedicesimi di finale contro l'Ecuador quando i tifosi messicani non avevano risparmiato urla, lanci di petardi e addirittura azionato sirene fuori dall'hotel dove alloggiava la nazionale poi superata con il risultato finale di 2-0.

Allontanati anche i tifosi inglesi a caccia di un autografo

Sui social media, stando a quanto riferisce TyC Sports, sarebbe addirittura apparso un appello per infastidire gli inglesi. Nel frattempo, poco prima, alcuni tifosi inglesi erano rimasti fuori dall'hotel nella speranza che un giocatore di spicco uscisse e firmasse loro un autografo, ma le circostanze non lo hanno permesso e ai presenti è stato chiesto di lasciare il locale.

In conferenza stampa, Tuchel ha comunque espresso la sua gratitudine per la gioia dimostrata dal grande maggioranza popolo messicano, che ha accolto calorosamente l'Inghilterra.