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Immenso Infantino sul caso Balogun, il calcio ridotto a barzellettrump© APS

Immenso Infantino sul caso Balogun, il calcio ridotto a barzellettrump

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
1 min
TagsBalogunmondialeUsa

Immenso Fifantino. Il centravanti degli Stati Uniti Balogun era stato espulso con il rosso diretto contro la Bosnia e avrebbe saltato l'ottavo col Belgio, ma Gianni nostro ha pensato bene di inventarsi "un turno di squalifica con la condizionale". La sanzione, fa sapere la Fifa, "é sospesa per un anno di prova". Così Balogun sarà disponibile per l'ottavo di Seattle, nella notte di martedì.
Il calcio ridotto a barzellettrump. Pensate se dovesse segnare il gol decisivo...

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